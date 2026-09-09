Сибига о требовании РФ к США прекратить помощь Украине: Вместо настоящей дипломатии Москва хочет продолжать войну без каких-либо перерывов

Министр иностранных дел Андрей Сибига прокомментировал заявление помощника российского диктатора Юрия Ушакова о том, что для ускорения окончания войны США должны прекратить всякую поддержку Украины.

Об этом Сибига написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

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Истинные намерения РФ

"Помощник Путина заявил, что Соединенные Штаты должны прекратить всю свою поддержку Украины, чтобы ускорить окончание войны. На самом деле он обнажил истинные намерения России: вместо настоящей дипломатии Москва хочет продолжать войну без каких-либо перерывов", - отметил он.

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Параллельный мир

По словам Сибиги, российские элиты существуют в параллельном мире, рядом со своим боссом.

"Они предпочли бы напрасно жертвовать сотнями тысяч своих солдат в качестве пушечного мяса и загонять свою экономику в свободное падение, чем завершить войну, которую они не могут выиграть", - подчеркнул Сибига.

Глава МИД добавил, что только усиленное давление может "излечить российские иллюзии и наконец привести их за стол переговоров".

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