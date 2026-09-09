Сибига о требовании РФ к США прекратить помощь Украине: Вместо настоящей дипломатии Москва хочет продолжать войну без каких-либо перерывов
Министр иностранных дел Андрей Сибига прокомментировал заявление помощника российского диктатора Юрия Ушакова о том, что для ускорения окончания войны США должны прекратить всякую поддержку Украины.
Об этом Сибига написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
Истинные намерения РФ
"Помощник Путина заявил, что Соединенные Штаты должны прекратить всю свою поддержку Украины, чтобы ускорить окончание войны. На самом деле он обнажил истинные намерения России: вместо настоящей дипломатии Москва хочет продолжать войну без каких-либо перерывов", - отметил он.
Параллельный мир
По словам Сибиги, российские элиты существуют в параллельном мире, рядом со своим боссом.
"Они предпочли бы напрасно жертвовать сотнями тысяч своих солдат в качестве пушечного мяса и загонять свою экономику в свободное падение, чем завершить войну, которую они не могут выиграть", - подчеркнул Сибига.
Глава МИД добавил, что только усиленное давление может "излечить российские иллюзии и наконец привести их за стол переговоров".
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