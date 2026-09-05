Зараз не час для мрійництва: РФ уже у війні проти Європи, - Сибіга

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Росія вже веде війну проти Європи, зокрема. шляхом вчинення диверсій, вторгнень дронів та ракет у повітряний простір, масштабних дезінформаційних кампаній.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на МЗС.

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РФ уже веде війну проти Європи

Росія вже у війні проти Європи, навіть якщо Європа відмовляється це бачити. Від інциденту в Лейпцигу до підривних дій проти виробників оборонної продукції в десятці країн ЄС, таємних вербувань, глушіння GPS для авіації, вторгнень дронів та ракет у повітряний простір НАТО, пошкодження підводних кабелів у Балтії та кібератак; Від масштабних дезінформаційних кампаній, що використовують кризу в Сеуті, до нещодавно виявлених підземних тунелів, що йдуть з Білорусі до Балтики, Росія вже активно атакує Європу. Зараз не час для мрійництва. До цих інцидентів слід ставитися серйозно, як до скоординованих компонентів ширшої зловмисної стратегії", - зазначив міністр.

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Сибіга також нагадав, що російській агресії проти України – як у 2014, так і в 2022 роках – передувала саме ця тактика: підрив єдності, ослаблення національного спротиву та підготовка ґрунту для військових дій.

Протидія РФ

Глава МЗС наголосив, що запобігання такому сценарію вимагає сили та рішучої, проактивної стратегії.

По-перше, присутність російських громадян у Європі має бути різко обмежена.

Російським комбатантам має бути заборонено в'їзд до ЄС, а необов'язкові в'їзні візи мають бути скорочені до абсолютного мінімуму. Це питання національної безпеки, яке є невідкладним.

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По-друге, всі зв'язки з Росією, включаючи торговельні, мають бути розірвані. Кожен такий зв'язок є слабким місцем, яке Москва використає проти Європи. Торговельне ембарго, суворі санкції та скорочення всіх енергетичних проектів, включаючи атомну енергетику.

По-третє, необхідний повний демонтаж мереж впливу Росії в Європі – закриття всіх представництв Росспівробітництва та "російських домів", скорочення культурного та наукового обміну, заборона російської пропаганди та її посередників, а також викриття незаконних мереж, які корумпують європейські політичні та бізнес-еліти.

"Ці кроки – це не просто вимоги України, країни, яка воює з Росією; вони можуть бути останнім шансом для європейських урядів захистити своїх громадян, економіку та демократичні інституції.

Вибір – "або – або". Або Москва досягне успіху у своїй "агресії в сірій зоні" проти Європи, або Європа продемонструє рішучість захищати життя", - пояснив Сибіга.

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Він також зауважив, що Україна накопичила величезний досвід у протидії російській агресії в усіх її формах.

"Ми готові активно ділитися досвідом та відігравати вирішальну роль у захисті миру та стабільності на всьому європейському континенті. Ми відкриті до звернень кожного європейського уряду про відповідну співпрацю", додав він.