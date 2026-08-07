Путін може випробувати НАТО ще до завершення війни в Україні, - WSJ

Російський диктатор Володимир Путін може спробувати розширити бойові дії на територію однієї з країн НАТО ще до завершення війни проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на оцінки американської розвідки.

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Зокрема, розвідка США наголошує, що РФ може розпочати більш агресивні дії проти європейських союзників Києва, якщо війна в Україні зайде для Кремля в глухий кут. Серед можливих сценаріїв називають кібератаки, локальні провокації, диверсії, а також обмежене наземне вторгнення на територію однієї з держав-членів НАТО.

Водночас аналітики зазначають, що ймовірність такого сценарію наразі залишається низькою, хоча й поступово зростає. Раніше його вважали малоймовірним через ризик застосування статті 5 Північноатлантичного договору, яка передбачає колективну оборону союзників.

Дефіцит боєприпасів посилює занепокоєння

У матеріалі WSJ зазначається, що нові оцінки з'явилися на тлі занепокоєння США через нестачу окремих критично важливих боєприпасів, які можуть знадобитися у разі можливого військового протистояння з Росією або Китаєм.

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Американська розвідка також не виключає, що Путін може вдатися до ще ризикованіших кроків, якщо вважатиме, що опинився у безвихідній ситуації у війні проти України.

Країни Балтії також попереджають про загрозу

Раніше президент Латвії Едгар Рінкевич заявляв, що Росія може посилити провокації проти країн Балтії, намагаючись перевірити рішучість НАТО.

Подібної думки дотримується і президент Литви Гітанас Науседа. За його словами, Росія поки не має ресурсів для масштабного вторгнення в держави Альянсу, однак здатна готувати обмежені операції, зокрема проти критичної інфраструктури. Він закликав громадян не втрачати пильності та не сприймати війну як загрозу, що відбувається "десь далеко".

Крім того, за даними Forbes, російська спільнота розробників безпілотників активно готується до можливого конфлікту із Заходом, а одним із потенційних сценаріїв називають швидкі операції проти країн Балтії із широким застосуванням БпЛА.

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