Путин может испытать НАТО еще до окончания войны в Украине, - WSJ

Российский диктатор Владимир Путин может попытаться распространить боевые действия на территорию одной из стран НАТО еще до окончания войны против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на оценки американской разведки.

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В частности, разведка США отмечает, что РФ может начать более агрессивные действия против европейских союзников Киева, если война в Украине зайдет для Кремля в тупик. Среди возможных сценариев называют кибератаки, локальные провокации, диверсии, а также ограниченное наземное вторжение на территорию одного из государств-членов НАТО.

В то же время аналитики отмечают, что вероятность такого сценария пока остается низкой, хотя и постепенно растет. Ранее его считали маловероятным из-за риска применения статьи 5 Североатлантического договора, которая предусматривает коллективную оборону союзников.

Дефицит боеприпасов усиливает беспокойство

В материале WSJ отмечается, что новые оценки появились на фоне обеспокоенности США из-за нехватки отдельных критически важных боеприпасов, которые могут понадобиться в случае возможного военного противостояния с Россией или Китаем.

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Американская разведка также не исключает, что Путин может пойти на еще более рискованные шаги, если сочтет, что оказался в безвыходной ситуации в войне против Украины.

Страны Балтии также предупреждают об угрозе

Ранее президент Латвии Эдгар Ринкевич заявлял, что Россия может усилить провокации против стран Балтии, пытаясь проверить решимость НАТО.

Подобного мнения придерживается и президент Литвы Гитанас Науседа. По его словам, у России пока нет ресурсов для масштабного вторжения в государства Альянса, однако она способна готовить ограниченные операции, в частности против критической инфраструктуры. Он призвал граждан не терять бдительности и не воспринимать войну как угрозу, происходящую "где-то далеко".

Кроме того, по данным Forbes, российское сообщество разработчиков беспилотников активно готовится к возможному конфликту с Западом, а одним из потенциальных сценариев называют быстрые операции против стран Балтии с широким применением БПЛА.

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