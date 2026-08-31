НАТО не бачить ознак неминучого нападу РФ, але фіксує посилення гібридних дій у Європі
НАТО не бачить ознак неминучого нападу Росії, однак фіксує посилення російської гібридної діяльності в Європі. Альянс заявляє, що уважно стежить за ситуацією та готовий реагувати на різні загрози.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Reuters повідомив представник НАТО на умовах анонімності.
За словами представника Альянсу, Росія продовжує посилювати атаки проти України, водночас активізуючи гібридну діяльність у європейських країнах.
Йдеться про дії, які НАТО розглядає як частину ширшої російської активності проти європейських держав.
"Навіть попри те, що росіяни стикаються із дуже значним опором з боку України, вони посилюють атаки на Україну, а також гібридні дії в Європі", — зазначив представник Альянсу.
У НАТО наразі не бачать загрози неминучого нападу
Попри посилення російської активності, в Альянсі наразі не фіксують ознак підготовки до неминучого військового нападу.
"Як завжди, НАТО залишається пильним і готовим до різноманітних загроз, з якими ми стикаємося. На цей час ми не бачимо неминучої загрози нападу", - наголосив представник НАТО.
В Альянсі водночас продовжують уважно стежити за розвитком ситуації та підтримувати Україну.
НАТО готується реагувати на різні загрози
У НАТО наголошують на необхідності зберігати пильність через активність Росії як на українському напрямку, так і в Європі.
Альянс заявляє про готовність реагувати на різні види загроз, водночас наразі не оцінюючи ситуацію як таку, що свідчить про неминучий напад Росії на НАТО.
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