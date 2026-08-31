НАТО не бачить ознак неминучого нападу РФ, але фіксує посилення гібридних дій у Європі

НАТО не бачить ознак неминучого нападу Росії, однак фіксує посилення російської гібридної діяльності в Європі. Альянс заявляє, що уважно стежить за ситуацією та готовий реагувати на різні загрози.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Reuters повідомив представник НАТО на умовах анонімності.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За словами представника Альянсу, Росія продовжує посилювати атаки проти України, водночас активізуючи гібридну діяльність у європейських країнах.

Йдеться про дії, які НАТО розглядає як частину ширшої російської активності проти європейських держав.

"Навіть попри те, що росіяни стикаються із дуже значним опором з боку України, вони посилюють атаки на Україну, а також гібридні дії в Європі", — зазначив представник Альянсу.

У НАТО наразі не бачать загрози неминучого нападу

Попри посилення російської активності, в Альянсі наразі не фіксують ознак підготовки до неминучого військового нападу.

"Як завжди, НАТО залишається пильним і готовим до різноманітних загроз, з якими ми стикаємося. На цей час ми не бачимо неминучої загрози нападу", - наголосив представник НАТО.

В Альянсі водночас продовжують уважно стежити за розвитком ситуації та підтримувати Україну.

НАТО готується реагувати на різні загрози

У НАТО наголошують на необхідності зберігати пильність через активність Росії як на українському напрямку, так і в Європі.

Альянс заявляє про готовність реагувати на різні види загроз, водночас наразі не оцінюючи ситуацію як таку, що свідчить про неминучий напад Росії на НАТО.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна - найкраща гарантія безпеки проти РФ. Якщо Україна програє, програємо і ми, - Стубб