Україна - найкраща гарантія безпеки проти РФ. Якщо Україна програє, програємо і ми, - Стубб
Фінський президент Александер Стубб переконаний, що саме Україна виступає головним та найнадійнішим щитом безпеки Європи у протистоянні російській загрозі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю для видання Bild.
Становище України у війні
У коментарі ЗМІ Стубб наголосив, що сьогодні Україна перебуває у вигіднішому становищі, ніж будь-коли в цій війні.
"У військовому, політичному та фінансовому плані. Україна має перевагу, і вона виграє цю війну... Якщо ви живете, якщо залишитеся незалежними, якщо залишитеся суверенною державою - тоді це перемога", - переконаний президент Фінляндії.
Допомога Україні
Крім того, очільник Фінляндії підкреслив, що допомога Україні є прямою інвестицією у захист і безпеку його власної держави.
Ми повинні розуміти, ви в Німеччині і ми у Фінляндії, що Україна - найкраща гарантія безпеки, яка у нас є проти Росії. Якщо Україна програє, програємо і ми", - резюмував Стубб.
Що передувало?
Як повідомлялося, Стубб не вірить, що Росія нападе на НАТО.
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