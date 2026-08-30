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Новини Східний фланг Євросоюзу
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Україна - найкраща гарантія безпеки проти РФ. Якщо Україна програє, програємо і ми, - Стубб

Президент Фінляндії Александр Стубб

Фінський президент Александер Стубб переконаний, що саме Україна виступає головним та найнадійнішим щитом безпеки Європи у протистоянні російській загрозі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю для видання Bild.

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Становище України у війні

У коментарі ЗМІ Стубб наголосив, що сьогодні Україна перебуває у вигіднішому становищі, ніж будь-коли в цій війні.

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"У військовому, політичному та фінансовому плані. Україна має перевагу, і вона виграє цю війну... Якщо ви живете, якщо залишитеся незалежними, якщо залишитеся суверенною державою - тоді це перемога", - переконаний президент Фінляндії.

Допомога Україні

Крім того, очільник Фінляндії підкреслив, що допомога Україні є прямою інвестицією у захист і безпеку його власної держави.

Ми повинні розуміти, ви в Німеччині і ми у Фінляндії, що Україна - найкраща гарантія безпеки, яка у нас є проти Росії. Якщо Україна програє, програємо і ми", - резюмував Стубб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підтримка України, посилення санкцій та тиск на Кремль можуть змусити РФ припинити вогонь, - Стубб

Що передувало?

Як повідомлялося, Стубб не вірить, що Росія нападе на НАТО.

Автор: 

НАТО (7358) Євросоюз (10787) Стубб Александр (236) війна в Україні (9101)
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Топ коментарі
+11
щось не хочеться бути щитом європи.
скільки українців вбивають кацапські дрони, кацапські загарбники, кожного дня?
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30.08.2026 09:24 Відповісти
+10
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30.08.2026 09:23 Відповісти
+9
ось вам прямо вказали для чого Україна ,,потрібна,, європі-щоб здохнути замість неї,бо там цивілізація,богатство,роскіш а ми голодранці які за 35 років просрали свій шанс ззмінити статус ,,країни 3 світу,, на першу лігу....
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30.08.2026 09:37 Відповісти

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