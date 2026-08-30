Стубб не вірить, що Росія нападе на НАТО: "Не бачу ані доказів, ані фактів"

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що не вірить у те, що Росія ризикне напасти на одну з країн НАТО в найближчі роки.

Про це він сказав в інтерв'ю німецькому виданню Bild, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Скепсис щодо нападу на НАТО

Відповідаючи на застереження Міністерства оборони та Бундесверу про те, що Росія до 2029 року може бути здатна атакувати територію НАТО, Стубб сказав: "Якби хтось мав таку кришталеву кулю — це було б чудово. Але я просто не бачу для цього ані доказів, ані фактів".

Він додав, що "не вірить у те, що Росія колись захоче напасти на найпотужніший військовий альянс у світі — НАТО".

Свою позицію фінський лідер пояснив так: "Я не закликаю розслаблятися. Потрібно завжди бути готовими до найгіршого сценарію, аби не допустити його".

Водночас Стубб не вважає, що Москва зараз спроможна вести війну проти НАТО.

"По-перше, я маю розвідувальну інформацію. По-друге, у нас є засоби стримування, і ці засоби є потужнішими, ніж у будь-якої іншої військової держави у світі. Вони ґрунтується на звичайних збройних силах, ракетах та ядерній зброї. Жодна держава у світі не має підстав випробовувати рішучість цього альянсу",- переконаний президент Фінляндії.

Читайте також: Президент Фінляндії підтримав удари України вглиб території РФ: Це розумна військова стратегія

Позиція Китаю щодо ядерної зброї

Лідер Фінляндії також висловив сумнів щодо ймовірності застосування Росією ядерної зброї проти України.

"Цього літа до мене приїжджав очільник МЗС Китаю, і я порушив це питання. Він відповів: "Ми ніколи не дозволимо цьому статися". Як на мене, це є доволі дієвим чинником стримування",- вважає Стубб.

Читайте також: Підтримка України, посилення санкцій та тиск на Кремль можуть змусити РФ припинити вогонь, - Стубб