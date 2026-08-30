Стубб не вірить, що Росія нападе на НАТО: "Не бачу ані доказів, ані фактів"
Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що не вірить у те, що Росія ризикне напасти на одну з країн НАТО в найближчі роки.
Про це він сказав в інтерв'ю німецькому виданню Bild, повідомляє Цензор.НЕТ.
Скепсис щодо нападу на НАТО
Відповідаючи на застереження Міністерства оборони та Бундесверу про те, що Росія до 2029 року може бути здатна атакувати територію НАТО, Стубб сказав: "Якби хтось мав таку кришталеву кулю — це було б чудово. Але я просто не бачу для цього ані доказів, ані фактів".
Він додав, що "не вірить у те, що Росія колись захоче напасти на найпотужніший військовий альянс у світі — НАТО".
Свою позицію фінський лідер пояснив так: "Я не закликаю розслаблятися. Потрібно завжди бути готовими до найгіршого сценарію, аби не допустити його".
Водночас Стубб не вважає, що Москва зараз спроможна вести війну проти НАТО.
"По-перше, я маю розвідувальну інформацію. По-друге, у нас є засоби стримування, і ці засоби є потужнішими, ніж у будь-якої іншої військової держави у світі. Вони ґрунтується на звичайних збройних силах, ракетах та ядерній зброї. Жодна держава у світі не має підстав випробовувати рішучість цього альянсу",- переконаний президент Фінляндії.
Позиція Китаю щодо ядерної зброї
Лідер Фінляндії також висловив сумнів щодо ймовірності застосування Росією ядерної зброї проти України.
"Цього літа до мене приїжджав очільник МЗС Китаю, і я порушив це питання. Він відповів: "Ми ніколи не дозволимо цьому статися". Як на мене, це є доволі дієвим чинником стримування",- вважає Стубб.
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