Підтримка України, посилення санкцій та тиск на Кремль можуть змусити РФ припинити вогонь, - Стубб

Президент Фінляндії Александр Стубб три умови, які змусять Росію припинити війну проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Стубб розповів в ексклюзивному інтерв’ю телеканалу "Ми-Україна".

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Перша – продовження підтримки України. Захід має й надалі надавати Україні військову та фінансову допомогу, а також допомогти забезпечити її енергетичні потреби протягом зими.

Друга – посилення санкцій проти Росії. За словами Стубба, необхідно підвищувати для Москви ціну продовження війни.

Третя – переконати Росію у невигідності продовження війни. Цей фактор, за словами президента Фінляндії, значною мірою залежить від самої України.

"Від вашої здатності переконати Росію, що завершення цієї війни відповідає її власним інтересам", – сказав Стубб.

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Він додав, що відповідно до теорії перемоги, якщо великий агресор нападає на меншу країну, менша держава перемагає за умови, що зберігає свою незалежність і суверенітет.

"Я впевнений, що Україна це зробить", – наголосив фінський лідер.

Процес припинення війни має складатися з двох етапів

Стубб заявив, що процес завершення війни Росії проти України має відбуватися у два етапи: спочатку має бути безумовне припинення вогню, а після цього – мирні переговори.

"Я від самого початку кажу: цей процес має складатися з двох етапів", – зазначив президент Фінляндії.

За його словами, першим етапом має стати безумовне припинення вогню.

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"Я працював над цим із президентом Трампом та американцями. Президент Зеленський та його команда закликають до припинення вогню. Є тільки одна сторона, яка на це не погоджується, – Росія. Ми просто маємо продовжувати взаємодіяти у цьому питанні", – сказав фінський президент.

Другим етапом, за словами Стубба, мають стати мирні переговори.

"Під час яких сторони вже переходять до довгострокового бачення загальної ситуації", – пояснив він.

Стубб також нагадав про підхід президента США Дональда Трампа, який на початку свого президентства говорив про досягнення миру "через силу".

"Можна стверджувати, що зараз Україна перебуває в досить сильній позиції", – наголосив президент Фінляндії.

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