Підтримка України, посилення санкцій та тиск на Кремль можуть змусити РФ припинити вогонь, - Стубб
Президент Фінляндії Александр Стубб три умови, які змусять Росію припинити війну проти України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Стубб розповів в ексклюзивному інтерв’ю телеканалу "Ми-Україна".
Перша – продовження підтримки України. Захід має й надалі надавати Україні військову та фінансову допомогу, а також допомогти забезпечити її енергетичні потреби протягом зими.
Друга – посилення санкцій проти Росії. За словами Стубба, необхідно підвищувати для Москви ціну продовження війни.
Третя – переконати Росію у невигідності продовження війни. Цей фактор, за словами президента Фінляндії, значною мірою залежить від самої України.
"Від вашої здатності переконати Росію, що завершення цієї війни відповідає її власним інтересам", – сказав Стубб.
Він додав, що відповідно до теорії перемоги, якщо великий агресор нападає на меншу країну, менша держава перемагає за умови, що зберігає свою незалежність і суверенітет.
"Я впевнений, що Україна це зробить", – наголосив фінський лідер.
Процес припинення війни має складатися з двох етапів
Стубб заявив, що процес завершення війни Росії проти України має відбуватися у два етапи: спочатку має бути безумовне припинення вогню, а після цього – мирні переговори.
"Я від самого початку кажу: цей процес має складатися з двох етапів", – зазначив президент Фінляндії.
За його словами, першим етапом має стати безумовне припинення вогню.
"Я працював над цим із президентом Трампом та американцями. Президент Зеленський та його команда закликають до припинення вогню. Є тільки одна сторона, яка на це не погоджується, – Росія. Ми просто маємо продовжувати взаємодіяти у цьому питанні", – сказав фінський президент.
Другим етапом, за словами Стубба, мають стати мирні переговори.
"Під час яких сторони вже переходять до довгострокового бачення загальної ситуації", – пояснив він.
Стубб також нагадав про підхід президента США Дональда Трампа, який на початку свого президентства говорив про досягнення миру "через силу".
"Можна стверджувати, що зараз Україна перебуває в досить сильній позиції", – наголосив президент Фінляндії.
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