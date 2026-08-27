Россию могут заставить прекратить огонь благодаря поддержке Украины, ужесточению санкций и давлению на Кремль, - Стубб
Президент Финляндии Александр Стубб назвал три условия, которые заставят Россию прекратить войну против Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Стубб рассказал в эксклюзивном интервью телеканалу "Мы-Украина".
Первое – продолжение поддержки Украины. Запад должен и в дальнейшем оказывать Украине военную и финансовую помощь, а также помочь обеспечить ее энергетические потребности в течение зимы.
Вторая – ужесточение санкций против России. По словам Стубба, необходимо повышать для Москвы цену продолжения войны.
Третья – убедить Россию в невыгодности продолжения войны. Этот фактор, по словам президента Финляндии, в значительной степени зависит от самой Украины.
"От вашей способности убедить Россию, что завершение этой войны соответствует ее собственным интересам", – сказал Стубб.
Он добавил, что согласно теории победы, если крупный агрессор нападает на меньшую страну, меньшее государство побеждает при условии, что сохраняет свою независимость и суверенитет.
"Я уверен, что Украина это сделает", – подчеркнул финский лидер.
Процесс прекращения войны должен состоять из двух этапов
Стубб заявил, что процесс завершения войны России против Украины должен проходить в два этапа: сначала должно быть безусловное прекращение огня, а после этого — мирные переговоры.
"Я с самого начала говорю: этот процесс должен состоять из двух этапов", — отметил президент Финляндии.
По его словам, первым этапом должно стать безусловное прекращение огня.
"Я работал над этим с президентом Трампом и американцами. Президент Зеленский и его команда призывают к прекращению огня. Есть только одна сторона, которая с этим не согласна, — Россия. Мы просто должны продолжать взаимодействовать в этом вопросе", — сказал финский президент.
Вторым этапом, по словам Стубба, должны стать мирные переговоры.
"В ходе которых стороны уже переходят к долгосрочному видению общей ситуации", — пояснил он.
Стубб также напомнил о подходе президента США Дональда Трампа, который в начале своего президентства говорил о достижении мира "силой".
"Можно утверждать, что сейчас Украина находится в достаточно сильной позиции", – подчеркнул президент Финляндии.
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