Россию могут заставить прекратить огонь благодаря поддержке Украины, ужесточению санкций и давлению на Кремль, - Стубб

Президент Финляндии Александр Стубб назвал три условия, которые заставят Россию прекратить войну против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Стубб рассказал в эксклюзивном интервью телеканалу "Мы-Украина".

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Первое – продолжение поддержки Украины. Запад должен и в дальнейшем оказывать Украине военную и финансовую помощь, а также помочь обеспечить ее энергетические потребности в течение зимы.

Вторая – ужесточение санкций против России. По словам Стубба, необходимо повышать для Москвы цену продолжения войны.

Третья – убедить Россию в невыгодности продолжения войны. Этот фактор, по словам президента Финляндии, в значительной степени зависит от самой Украины.

"От вашей способности убедить Россию, что завершение этой войны соответствует ее собственным интересам", – сказал Стубб.

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Он добавил, что согласно теории победы, если крупный агрессор нападает на меньшую страну, меньшее государство побеждает при условии, что сохраняет свою независимость и суверенитет.

"Я уверен, что Украина это сделает", – подчеркнул финский лидер.

Процесс прекращения войны должен состоять из двух этапов

Стубб заявил, что процесс завершения войны России против Украины должен проходить в два этапа: сначала должно быть безусловное прекращение огня, а после этого — мирные переговоры.

"Я с самого начала говорю: этот процесс должен состоять из двух этапов", — отметил президент Финляндии.

По его словам, первым этапом должно стать безусловное прекращение огня.

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"Я работал над этим с президентом Трампом и американцами. Президент Зеленский и его команда призывают к прекращению огня. Есть только одна сторона, которая с этим не согласна, — Россия. Мы просто должны продолжать взаимодействовать в этом вопросе", — сказал финский президент.

Вторым этапом, по словам Стубба, должны стать мирные переговоры.

"В ходе которых стороны уже переходят к долгосрочному видению общей ситуации", — пояснил он.

Стубб также напомнил о подходе президента США Дональда Трампа, который в начале своего президентства говорил о достижении мира "силой".

"Можно утверждать, что сейчас Украина находится в достаточно сильной позиции", – подчеркнул президент Финляндии.

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