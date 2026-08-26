В "Сбербанке" оценили шансы России на победу в войне против Украины всего в 7%

Аналитики российского "Сбербанка" якобы оценили вероятность победы РФ в войне против Украины всего в 7%. Наиболее вероятным сценарием они считают замораживание войны с частичным ослаблением санкций.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут "Украинские новости" со ссылкой на хакерскую группировку Black Mirror, которая заявила, что получила документ из переписки председателя правления "Сбербанка" Германа Грефа.

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Речь идет об аналитическом документе "Сценарии достижения мира в конфликте Россия – Украина", датированном апрелем 2026 года. В нем рассматриваются восемь возможных сценариев развития войны.

Победа РФ - 7%, продолжение войны еще на несколько лет - 15%

Наибольшую вероятность - 32% - аналитики "Сбербанка" якобы отнесли к так называемому "соглашению Трампа". Этот сценарий предусматривает замораживание войны и частичное снятие санкций с России.

Еще 22% приходится на сценарий "корейского замораживания". В таком случае интенсивность боевых действий снижается без заключения формального мирного соглашения.

Вероятность того, что война продлится ещё два-три года, в документе оценили в 15%.

В то же время шанс на военную победу России над Украиной аналитики оценили всего в 7%. Еще более низкую вероятность - 2% - они отнесли к завершению войны на условиях Украины или Европы.

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Потери российской армии оценили в 20–25 тысяч военнослужащих ежемесячно

В документе также якобы содержится оценка потерь российских оккупационных войск. По приведенным данным, они составляют 20–25 тысяч военнослужащих в месяц.

Отдельно авторы анализа рассмотрели сценарии, которые могут резко изменить ход войны.

Вероятность события, связанного с ядерным ударом или аварией на ядерном объекте, они оценили в 5%. Такую же вероятность - 5% - присвоили смене власти в России.

В то же время обнародованные цифры взяты из документа, который, по утверждению Black Mirror, был получен хакерским путем. Независимого подтверждения его подлинности в приведенной информации нет.

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