У "Сбербанку" оцінили шанси Росії на перемогу у війні проти України лише у 7%

Аналітики російського "Сбербанку" нібито оцінили ймовірність перемоги РФ у війні проти України лише у 7%. Найбільш імовірним сценарієм вони вважають замороження війни з частковим послабленням санкцій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть "Українські Новини" з посиланням на хакерське угруповання Black Mirror, яке заявило, що отримало документ із листування голови правління "Сбербанку" Германа Грефа.

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Йдеться про аналітичний документ "Сценарії досягнення миру в конфлікті Росія – Україна", датований квітнем 2026 року. У ньому розглядаються вісім можливих сценаріїв розвитку війни.

Перемога РФ – 7%, продовження війни ще на кілька років – 15%

Найвищу ймовірність – 32% – аналітики "Сбербанку" нібито віддали так званій "угоді Трампа". Цей сценарій передбачає замороження війни та часткове зняття санкцій із Росії.

Ще 22% припадає на сценарій "корейського замороження". У такому разі інтенсивність бойових дій знижується без укладення формальної мирної угоди.

Імовірність того, що війна триватиме ще два-три роки, у документі оцінили у 15%.

Водночас шанс на військову перемогу Росії над Україною аналітики оцінили лише у 7%. Ще нижчу ймовірність – 2% – вони відвели завершенню війни на умовах України або Європи.

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Втрати російської армії оцінили у 20–25 тисяч військових щомісяця

У документі також нібито міститься оцінка втрат російських окупаційних військ. За наведеними даними, вони становлять 20–25 тисяч військовослужбовців на місяць.

Окремо автори аналізу розглянули сценарії, які можуть різко змінити перебіг війни.

Імовірність події, пов'язаної з ядерним ударом або аварією на ядерному об'єкті, вони оцінили у 5%. Таку саму ймовірність – 5% – дали зміні влади в Росії.

Водночас оприлюднені цифри походять із документа, який, за твердженням Black Mirror, був отриманий хакерським шляхом. Незалежного підтвердження його автентичності у наведеній інформації немає.

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