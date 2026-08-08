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Новини Припинення війни
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Вучич не бачить шляхів для швидкого завершення війни РФ проти України

Президент Сербії Вучич: не бачу шляху швидко завершити війну

Президент Сербії Александр Вучич заявив, що не бачить реального шляху для швидкого завершення російсько-української війни. Він також висловив побоювання, що Україну може чекати ще одна складна зима.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Вучич сказав на спільній із президентом України Володимиром Зеленським пресконференції у Белграді.

За словами сербського лідера, міжнародна спільнота, зокрема Сербія, хотіла б якнайшвидшого завершення війни. Водночас він не готовий прогнозувати, коли саме це може статися.

"Як відповідальна людина я не можу робити якихось серйозних оцінок чи прогнозів, що війна закінчиться скоро чи не так скоро. Поза сумнівом, вся міжнародна спільнота разом із Сербією і нашими людьми хотіли б побачити кінець цієї війни якомога швидше. Але якщо ви запитаєте мене як політичного ветерана, я можу сказати вам, що не впевнений у цьому", - зазначив Вучич.

Вучич побоюється ще однієї складної зими

Президент Сербії також висловив занепокоєння щодо майбутньої зими.

Він зазначив, що складний період насамперед може очікувати на українців, однак наслідки війни певною мірою відчуватимуть люди й в інших країнах світу.

Водночас Вучич заявив, що сподівається на якнайшвидше завершення війни, хоча не бачить для цього реальних передумов.

"Я сподіваюсь - це просто сподівання, без якихось реальних фактів, які підкріпили б ці сподівання, - що це закінчиться завтра. Але, відверто кажучи, я не бачу шляху, як це могло б статися. Перепрошую, маю бути щирим і чесним", - резюмував сербський президент.

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Автор: 

війна (1679) Сербія (375) Вучич Александр (130)
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Топ коментарі
+11
Бо за нас уже заплатили 90 млрд і тепер МИ МАЄМО ВІДРОБЛЯТИ.

Правда гроші пішли. гаманці ЗЕ і компанії а відробляти могилами будуть укри - та це нюанс
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08.08.2026 15:09 Відповісти
+5
Сьогодні конкурс капітанів (Очевидність) організований професіоналом, вихованим масляковим.
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08.08.2026 15:00 Відповісти
+4
Зручно бути за щитом з українців сидіти і щось там патякати про завершення чи ні, але українці не безкінечні, рано чи пізно вам самим треба буде брати в руки зброю щоб відбити можливий наступ кацапні, Україна за вас воювати не буде.
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08.08.2026 15:01 Відповісти

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