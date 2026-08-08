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Новини Відносини України та Сербії
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Сербія твердо стоїть на боці територіальної цілісності України, немає жодних "але", - Вучич

вучич та зеленський

Офіційний Белград без вагань стоїть на позиціях суверенітету та непорушності кордонів України в межах Статуту ООН - жодних застережень чи компромісів у цьому принципі немає.

Про це заявив президент Сербії Александр Вучич на спільній із президентом Володимиром Зеленським пресконференції у Белграді, інформує Цензор.НЕТ.

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Яка позиція Сербії?

"Ми обговорили різні теми. І що мені здається найбільш важливим - це те, що Сербія і я, як президент Сербії, наголошую на тому, що ми підтримуємо статут ООН, резолюції ООН, а це означає територіальну цілісність усіх членів ООН, що означає і територіальну цілісність України", - зауважив Вучич.

"З нашого боку, ми будемо продовжувати цю принципову політику - немає жодних "але" в цьому питанні. Я говорю це дуже чітко і рішуче зараз, так само, як говорив це і раніше", - додав він.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Зеленський зустрівся з Вучичем у Белграді.

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Автор: 

Сербія (375) територіальна цілісність (326) Вучич Александр (130)
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Топ коментарі
+2
ти ідіот? яким чином літаком можна збити балістичну ракету?
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08.08.2026 15:06 Відповісти
+1
Є вірогідність, відмінна від нуля, що падаюча ракета попаде в пролітаючий літак. От таким чином
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08.08.2026 15:15 Відповісти

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