Сербія твердо стоїть на боці територіальної цілісності України, немає жодних "але", - Вучич
Офіційний Белград без вагань стоїть на позиціях суверенітету та непорушності кордонів України в межах Статуту ООН - жодних застережень чи компромісів у цьому принципі немає.
Про це заявив президент Сербії Александр Вучич на спільній із президентом Володимиром Зеленським пресконференції у Белграді, інформує Цензор.НЕТ.
Яка позиція Сербії?
"Ми обговорили різні теми. І що мені здається найбільш важливим - це те, що Сербія і я, як президент Сербії, наголошую на тому, що ми підтримуємо статут ООН, резолюції ООН, а це означає територіальну цілісність усіх членів ООН, що означає і територіальну цілісність України", - зауважив Вучич.
"З нашого боку, ми будемо продовжувати цю принципову політику - немає жодних "але" в цьому питанні. Я говорю це дуже чітко і рішуче зараз, так само, як говорив це і раніше", - додав він.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що Зеленський зустрівся з Вучичем у Белграді.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль