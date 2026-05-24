Сербія не вважає Росію "братньою країною"

Голова парламенту Сербії Ана Брнабіч засудила РФ

Голова парламенту Сербії Ана Брнабич заявила, що Белград не вважає Росію "братньою країною" та розцінює війну проти України як акт агресії і порушення міжнародного права.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у її виступі під час безпекової конференції GLOBSEC у Празі.

Відносини без статусу "братерства"

Брнабич наголосила, що контакти між президентом Сербії Александаром Вучичем і російським диктатором Путіним не означають особливої близькості між державами.

"Я б не стала називати ці відносини братніми. Наш президент Вучич спілкується з Путіним, але й деякі лідери країн ЄС підтримують зв'язок із Кремлем", - заявила спікер парламенту, згадавши контакти прем’єра Словаччини Роберта Фіцо із Кремлем.

Позиція щодо України і санкцій

Спікер парламенту підкреслила, що Сербія підтримує територіальну цілісність України та голосувала за виключення Росії з Ради ООН з прав людини.

Водночас вона пояснила відмову від запровадження санкцій проти РФ досвідом 1990-х років, коли країна перебувала під міжнародними обмеженнями.

Брнабич додала, що громадяни Сербії негативно ставляться до санкцій.

Також вона зазначила, що обсяг торгівлі Сербії з Росією є невеликим і поступається торгівлі з Боснією і Герцеговиною.

Окремо повідомлено, що у травні Сербія вперше взяла участь у спільних військових навчаннях із НАТО. У Белграді заявили, що ці навчання спрямовані на обмін досвідом і співпрацю в межах програми "Партнерство заради миру".

  • Раніше повідомлялося, що Україна та Сербія домовилися про про відновлення переговорів щодо укладення угоди про вільну торгівлю й технічне завдання щодо переговорного процесу до цієї угоди. Відповідну спільну заяву підписали віцепрем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка та міністкрка внутрішньої та зовнішньої торгівлі Сербії Ягода Лазаревич.

Це в спину, чи дещо нижче?
24.05.2026 22:36 Відповісти
Вони щас з Китаем кентуються.
24.05.2026 22:40 Відповісти
Що це за воно на фото?
24.05.2026 22:37 Відповісти
цікаво!
24.05.2026 22:37 Відповісти
ета удар в псіну...
24.05.2026 22:39 Відповісти
Чому вони мають бути братніми, якщо різна мова, історія та культура?
24.05.2026 22:45 Відповісти
"братські народи" - це пропагандистський штамп. Його придумали рузкіе для узаконення окупації.

Це те саме що "адиннарод", "освабаждаем свае", "славеня білі аж в Берліне потому ето все наше", "Москва наследница Византії а значит имеет право на Константинополь и ее земли" і тд і тд

Вони б могли вигадати чому і Австралія це "ісконно їх"
24.05.2026 22:46 Відповісти
Ну все тепер ***** почне лякати Сербію "Скварешником".
24.05.2026 22:49 Відповісти
Гаражам в Сербії повна бойова готовність!!!
24.05.2026 23:24 Відповісти
заява не дії..
24.05.2026 22:50 Відповісти
та цьоми ж?
слюнявий рот в слюнявий рот...
24.05.2026 22:54 Відповісти
можна все поправити - 50-70 гривень на СОУ і у вас індульгенція за зелений вибір 19
24.05.2026 23:04 Відповісти
я сказав гривень? - доллярів.
24.05.2026 23:07 Відповісти
А КТО ЕЁ СЧИТАЕТ !?)
24.05.2026 23:04 Відповісти
бульболяндія
24.05.2026 23:39 Відповісти
Вучич не проти?
24.05.2026 23:38 Відповісти
Ми ще у 22 стріляли по кацапам сербськими мінами.Зетгниди верещали як свині з цього приводу, серби продають нам зброю,а їм ні.Прєвєд од братушек.
