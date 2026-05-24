Сербія не вважає Росію "братньою країною"
Голова парламенту Сербії Ана Брнабич заявила, що Белград не вважає Росію "братньою країною" та розцінює війну проти України як акт агресії і порушення міжнародного права.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у її виступі під час безпекової конференції GLOBSEC у Празі.
Відносини без статусу "братерства"
Брнабич наголосила, що контакти між президентом Сербії Александаром Вучичем і російським диктатором Путіним не означають особливої близькості між державами.
"Я б не стала називати ці відносини братніми. Наш президент Вучич спілкується з Путіним, але й деякі лідери країн ЄС підтримують зв'язок із Кремлем", - заявила спікер парламенту, згадавши контакти прем’єра Словаччини Роберта Фіцо із Кремлем.
Позиція щодо України і санкцій
Спікер парламенту підкреслила, що Сербія підтримує територіальну цілісність України та голосувала за виключення Росії з Ради ООН з прав людини.
Водночас вона пояснила відмову від запровадження санкцій проти РФ досвідом 1990-х років, коли країна перебувала під міжнародними обмеженнями.
Брнабич додала, що громадяни Сербії негативно ставляться до санкцій.
Також вона зазначила, що обсяг торгівлі Сербії з Росією є невеликим і поступається торгівлі з Боснією і Герцеговиною.
Окремо повідомлено, що у травні Сербія вперше взяла участь у спільних військових навчаннях із НАТО. У Белграді заявили, що ці навчання спрямовані на обмін досвідом і співпрацю в межах програми "Партнерство заради миру".
- Раніше повідомлялося, що Україна та Сербія домовилися про про відновлення переговорів щодо укладення угоди про вільну торгівлю й технічне завдання щодо переговорного процесу до цієї угоди. Відповідну спільну заяву підписали віцепрем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка та міністкрка внутрішньої та зовнішньої торгівлі Сербії Ягода Лазаревич.
Це те саме що "адиннарод", "освабаждаем свае", "славеня білі аж в Берліне потому ето все наше", "Москва наследница Византії а значит имеет право на Константинополь и ее земли" і тд і тд
Вони б могли вигадати чому і Австралія це "ісконно їх"
слюнявий рот в слюнявий рот...