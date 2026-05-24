Сербия не считает Россию "братской страной"
Председатель парламента Сербии Ана Брнабич заявила, что Белград не считает Россию "братской страной" и расценивает войну против Украины как акт агрессии и нарушение международного права.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ее выступлении во время конференции по вопросам безопасности GLOBSEC в Праге.
Отношения без статуса "братства"
Брнабич подчеркнула, что контакты между президентом Сербии Александаром Вучичем и российским диктатором Путиным не означают особой близости между государствами.
"Я бы не стала называть эти отношения братскими. Наш президент Вучич общается с Путиным, но и некоторые лидеры стран ЕС поддерживают связь с Кремлем", — заявила спикер парламента, упомянув контакты премьера Словакии Роберта Фицо с Кремлем.
Позиция в отношении Украины и санкций
Спикер парламента подчеркнула, что Сербия поддерживает территориальную целостность Украины и голосовала за исключение России из Совета ООН по правам человека.
В то же время она объяснила отказ от введения санкций против РФ опытом 1990-х годов, когда страна находилась под международными ограничениями.
Брнабич добавила, что граждане Сербии негативно относятся к санкциям.
Также она отметила, что объем торговли Сербии с Россией невелик и уступает торговле с Боснией и Герцеговиной.
Отдельно сообщается, что в мае Сербия впервые приняла участие в совместных военных учениях с НАТО. В Белграде заявили, что эти учения направлены на обмен опытом и сотрудничество в рамках программы "Партнерство ради мира".
- Ранее сообщалось, что Украина и Сербия договорились о возобновлении переговоров о заключении соглашения о свободной торговле и техническом задании по переговорному процессу к этому соглашению. Соответствующее совместное заявление подписали вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка и министр внутренней и внешней торговли Сербии Ягода Лазаревич.
Це те саме що "адиннарод", "освабаждаем свае", "славеня білі аж в Берліне потому ето все наше", "Москва наследница Византії а значит имеет право на Константинополь и ее земли" і тд і тд
Вони б могли вигадати чому і Австралія це "ісконно їх"
