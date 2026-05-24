Сербия не считает Россию "братской страной"

Председатель парламента Сербии Ана Брнабич заявила, что Белград не считает Россию "братской страной" и расценивает войну против Украины как акт агрессии и нарушение международного права.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ее выступлении во время конференции по вопросам безопасности GLOBSEC в Праге.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Отношения без статуса "братства"

Брнабич подчеркнула, что контакты между президентом Сербии Александаром Вучичем и российским диктатором Путиным не означают особой близости между государствами.

"Я бы не стала называть эти отношения братскими. Наш президент Вучич общается с Путиным, но и некоторые лидеры стран ЕС поддерживают связь с Кремлем", — заявила спикер парламента, упомянув контакты премьера Словакии Роберта Фицо с Кремлем.

Читайте: Открытие переговорных кластеров и дальнейшее движение в ЕС: Качка встретился с Вучичем в Сербии

Позиция в отношении Украины и санкций

Спикер парламента подчеркнула, что Сербия поддерживает территориальную целостность Украины и голосовала за исключение России из Совета ООН по правам человека.

В то же время она объяснила отказ от введения санкций против РФ опытом 1990-х годов, когда страна находилась под международными ограничениями.

Брнабич добавила, что граждане Сербии негативно относятся к санкциям.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и Сербия возобновят работу над соглашением о свободной торговле. В прошлом году экспорт Украины в Сербию вырос на 39%

Также она отметила, что объем торговли Сербии с Россией невелик и уступает торговле с Боснией и Герцеговиной.

Отдельно сообщается, что в мае Сербия впервые приняла участие в совместных военных учениях с НАТО. В Белграде заявили, что эти учения направлены на обмен опытом и сотрудничество в рамках программы "Партнерство ради мира".

Ранее сообщалось, что Украина и Сербия договорились о возобновлении переговоров о заключении соглашения о свободной торговле и техническом задании по переговорному процессу к этому соглашению. Соответствующее совместное заявление подписали вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка и министр внутренней и внешней торговли Сербии Ягода Лазаревич.

Читайте также: Украина подписала меморандум с Сербией о евроинтеграции