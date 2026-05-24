Сербия не считает Россию "братской страной"

Председатель парламента Сербии Ана Брнабич осудила РФ

Председатель парламента Сербии Ана Брнабич заявила, что Белград не считает Россию "братской страной" и расценивает войну против Украины как акт агрессии и нарушение международного права.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ее выступлении во время конференции по вопросам безопасности GLOBSEC в Праге.

Отношения без статуса "братства"

Брнабич подчеркнула, что контакты между президентом Сербии Александаром Вучичем и российским диктатором Путиным не означают особой близости между государствами.

"Я бы не стала называть эти отношения братскими. Наш президент Вучич общается с Путиным, но и некоторые лидеры стран ЕС поддерживают связь с Кремлем", — заявила спикер парламента, упомянув контакты премьера Словакии Роберта Фицо с Кремлем.

Позиция в отношении Украины и санкций

Спикер парламента подчеркнула, что Сербия поддерживает территориальную целостность Украины и голосовала за исключение России из Совета ООН по правам человека.

В то же время она объяснила отказ от введения санкций против РФ опытом 1990-х годов, когда страна находилась под международными ограничениями.

Брнабич добавила, что граждане Сербии негативно относятся к санкциям.

Также она отметила, что объем торговли Сербии с Россией невелик и уступает торговле с Боснией и Герцеговиной.

Отдельно сообщается, что в мае Сербия впервые приняла участие в совместных военных учениях с НАТО. В Белграде заявили, что эти учения направлены на обмен опытом и сотрудничество в рамках программы "Партнерство ради мира".

  • Ранее сообщалось, что Украина и Сербия договорились о возобновлении переговоров о заключении соглашения о свободной торговле и техническом задании по переговорному процессу к этому соглашению. Соответствующее совместное заявление подписали вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка и министр внутренней и внешней торговли Сербии Ягода Лазаревич.

+2
Це в спину, чи дещо нижче?
24.05.2026 22:36 Ответить
+1
"братські народи" - це пропагандистський штамп. Його придумали рузкіе для узаконення окупації.

Це те саме що "адиннарод", "освабаждаем свае", "славеня білі аж в Берліне потому ето все наше", "Москва наследница Византії а значит имеет право на Константинополь и ее земли" і тд і тд

Вони б могли вигадати чому і Австралія це "ісконно їх"
24.05.2026 22:46 Ответить
Це в спину, чи дещо нижче?
24.05.2026 22:36 Ответить
Вони щас з Китаем кентуються.
24.05.2026 22:40 Ответить
Що це за воно на фото?
24.05.2026 22:37 Ответить
цікаво!
24.05.2026 22:37 Ответить
ета удар в псіну...
24.05.2026 22:39 Ответить
Чому вони мають бути братніми, якщо різна мова, історія та культура?
24.05.2026 22:45
24.05.2026 22:45 Ответить
Ну все тепер ***** почне лякати Сербію "Скварешником".
24.05.2026 22:49
24.05.2026 22:49 Ответить
Гаражам в Сербії повна бойова готовність!!!
24.05.2026 23:24
24.05.2026 23:24 Ответить
заява не дії..
24.05.2026 22:50 Ответить
та цьоми ж?
слюнявий рот в слюнявий рот...
24.05.2026 22:54 Ответить
можна все поправити - 50-70 гривень на СОУ і у вас індульгенція за зелений вибір 19
24.05.2026 23:04
24.05.2026 23:04 Ответить
я сказав гривень? - доллярів.
24.05.2026 23:07 Ответить
А КТО ЕЁ СЧИТАЕТ !?)
24.05.2026 23:04 Ответить
 
 