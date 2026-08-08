Сербия твердо стоит на стороне территориальной целостности Украины, никаких "но" нет, - Вучич

Официальный Белград без колебаний отстаивает позицию суверенитета и неприкосновенности границ Украины в рамках Устава ООН — никаких оговорок или компромиссов в этом принципе нет.

Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич на совместной с президентом Владимиром Зеленским пресс-конференции в Белграде, сообщает Цензор.НЕТ.

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Какова позиция Сербии?

"Мы обсудили различные темы. И что мне кажется наиболее важным — это то, что Сербия и я, как президент Сербии, подчеркиваем, что мы поддерживаем Устав ООН, резолюции ООН, а это означает территориальную целостность всех членов ООН, что означает и территориальную целостность Украины", — отметил Вучич.

"Со своей стороны, мы будем продолжать эту принципиальную политику — никаких "но" в этом вопросе нет. Я говорю это очень четко и решительно сейчас, так же, как говорил это и раньше", — добавил он.

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Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что Зеленский встретился с Вучичем в Белграде.

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