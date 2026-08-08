Вучич не видит путей для скорейшего завершения войны РФ против Украины
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не видит реального пути к скорейшему завершению российско-украинской войны. Он также выразил опасения, что Украину может ожидать еще одна тяжелая зима.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Вучич сказал на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Белграде.
По словам сербского лидера, международное сообщество, в частности Сербия, хотело бы как можно скорейшего завершения войны. В то же время он не готов прогнозировать, когда именно это может произойти.
"Как ответственный человек я не могу давать какие-либо серьезные оценки или прогнозы о том, закончится ли война скоро или не так скоро. Без сомнения, все международное сообщество вместе с Сербией и нашими людьми хотели бы увидеть конец этой войны как можно скорее. Но если вы спросите меня как политического ветерана, я могу сказать вам, что не уверен в этом", — отметил Вучич.
Вучич опасается еще одной тяжелой зимы
Президент Сербии также выразил обеспокоенность по поводу предстоящей зимы.
Он отметил, что сложный период в первую очередь может ожидать украинцев, однако последствия войны в той или иной степени почувствуют на себе люди и в других странах мира.
В то же время Вучич заявил, что надеется на скорейшее завершение войны, хотя не видит для этого реальных предпосылок.
"Я надеюсь — это просто надежда, без каких-либо реальных фактов, которые подкрепили бы эту надежду, — что это закончится завтра. Но, откровенно говоря, я не вижу пути, как это могло бы произойти. Прошу прощения, я должен быть искренним и честным", — резюмировал сербский президент.
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Правда гроші пішли. гаманці ЗЕ і компанії а відробляти могилами будуть укри - та це нюанс