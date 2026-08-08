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Новости Прекращение войны
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Вучич не видит путей для скорейшего завершения войны РФ против Украины

Президент Сербии Вучич: не вижу пути быстрого завершения войны

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не видит реального пути к скорейшему завершению российско-украинской войны. Он также выразил опасения, что Украину может ожидать еще одна тяжелая зима.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Вучич сказал на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Белграде.

По словам сербского лидера, международное сообщество, в частности Сербия, хотело бы как можно скорейшего завершения войны. В то же время он не готов прогнозировать, когда именно это может произойти.

"Как ответственный человек я не могу давать какие-либо серьезные оценки или прогнозы о том, закончится ли война скоро или не так скоро. Без сомнения, все международное сообщество вместе с Сербией и нашими людьми хотели бы увидеть конец этой войны как можно скорее. Но если вы спросите меня как политического ветерана, я могу сказать вам, что не уверен в этом", — отметил Вучич.

Вучич опасается еще одной тяжелой зимы

Президент Сербии также выразил обеспокоенность по поводу предстоящей зимы.

Он отметил, что сложный период в первую очередь может ожидать украинцев, однако последствия войны в той или иной степени почувствуют на себе люди и в других странах мира.

В то же время Вучич заявил, что надеется на скорейшее завершение войны, хотя не видит для этого реальных предпосылок.

"Я надеюсь — это просто надежда, без каких-либо реальных фактов, которые подкрепили бы эту надежду, — что это закончится завтра. Но, откровенно говоря, я не вижу пути, как это могло бы произойти. Прошу прощения, я должен быть искренним и честным", — резюмировал сербский президент.

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Автор: 

война (1610) Сербия (453) Вучич Александр (111)
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Топ комментарии
+10
Бо за нас уже заплатили 90 млрд і тепер МИ МАЄМО ВІДРОБЛЯТИ.

Правда гроші пішли. гаманці ЗЕ і компанії а відробляти могилами будуть укри - та це нюанс
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08.08.2026 15:09 Ответить
+5
Сьогодні конкурс капітанів (Очевидність) організований професіоналом, вихованим масляковим.
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08.08.2026 15:00 Ответить
+4
Зручно бути за щитом з українців сидіти і щось там патякати про завершення чи ні, але українці не безкінечні, рано чи пізно вам самим треба буде брати в руки зброю щоб відбити можливий наступ кацапні, Україна за вас воювати не буде.
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08.08.2026 15:01 Ответить

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