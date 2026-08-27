Папа Лев XIV пытается наладить диалог с РФ: архиепископ Галлагер прибыл в Москву

Главный дипломат Святого Престола архиепископ Пол Галлагер встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и представителями РПЦ. Ватикан предлагает содействовать политическому процессу и миру.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут The Times и Vatican News.

Отмечается, что ранее Ватикан планировал переговоры с советником Владимира Путина Юрием Ушаковым.

Визит главного дипломата Святого Престола архиепископа Галлагера в Москву стал одной из самых заметных дипломатических инициатив Ватикана в отношении России с начала полномасштабной войны. Представитель Святого Престола прибыл в российскую столицу 24 августа, а вернуться в Рим должен 28 августа.

Галлагер провел переговоры с Лавровым

25 августа Галлагер встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

После переговоров представитель Святого Престола заявил, что война должна закончиться, а военным путем разрешить конфликт невозможно. По его словам, необходимо создать условия для политического и дипломатического процесса.

Отдельно Галлагер подчеркнул важность гуманитарных вопросов. Среди тем, которые затрагивались в ходе контактов с российской стороной, были помощь людям, пострадавшим от войны, и вопросы, касающиеся детей.

Он заявил о готовности Святого Престола и в дальнейшем содействовать диалогу и предлагать свои "добрые услуги" для поиска мира.

Встречался ли Галлагер с советником Путина

Изначально Ватикан сообщил, что 26 августа Галлагер должен встретиться с Юрием Ушаковым — советником президента России по внешнеполитическим вопросам. Встреча была официально включена в программу визита, обнародованную Секретариатом государства Святого Престола.

Впрочем, по состоянию на 27 августа нет официального подтверждения того, что переговоры Галлагера с Ушаковым действительно состоялись. В сообщениях Ватикана эта встреча по-прежнему фигурирует как запланированный пункт программы.

В то же время 26 августа стало известно о встрече Галлагера с представителем Московского патриархата. Архиепископ посетил Храм Христа Спасителя, где встретился с протоиереем Игорем Якимчуком – заместителем главы Отдела внешних церковных связей РПЦ.

Ватикан пытается сохранить канал диалога с Москвой

Миссию Галлагера рассматривают как часть дипломатического подхода Папы Льва XIV, стремящегося сохранить каналы коммуникации с российскими властями.

Галлагер является одним из самых опытных дипломатов Святого Престола. В 2014 году Папа Франциск назначил его секретарем по делам отношений с государствами и международными организациями — фактически главным дипломатом Ватикана.

Нынешний визит стал для Галлагера первым приездом в Россию после начала полномасштабного вторжения. Последний раз он посещал Москву в ноябре 2021 года, где проводил переговоры с российскими чиновниками и представителем Московского патриархата.

В то же время дипломатическая активность Ватикана не ограничивается Москвой. Ранее Галлагер находился в Украине, где встречался с украинскими представителями и посещал места, пострадавшие от российских атак.

В Москве обсуждают возможность переговоров в Риме

По данным The Times, российский посол при Святом Престоле заявил о заинтересованности Москвы в возможности проведения дальнейших переговоров в Риме.

В то же время речь пока идет лишь о заинтересованности в таком формате, а не о договоренности относительно конкретных мирных переговоров.

В ходе визита Галлагер также продолжил церковный диалог с представителями Московского патриархата. В частности, он встретился с митрополитом Волоколамским Антонием, возглавляющим Отдел внешних церковных связей РПЦ.

Российская сторона, в частности, подняла вопрос, который она называет "преследованием" Украинской православной церкви.

27 августа у Галлагера запланированы встречи с католическим духовенством и епископами России, а также месса в московском кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии. По завершении программы он должен вернуться в Рим 28 августа.

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