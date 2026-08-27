Архієпископ Галлагер у Москві закликав завершити війну та заявив про необхідність політичного шляху до миру

Головний дипломат Святого престолу архієпископ Пол Галлагер зустрівся з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим та представниками РПЦ. Ватикан пропонує сприяти політичному процесу та миру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть The Times та Vatican News.

Зазначається, що раніше Ватикан планував переговори з радником Володимира Путіна Юрієм Ушаковим.

Візит головного дипломата Святого престолу архієпископа Галлагера до Москви став однією з найпомітніших дипломатичних ініціатив Ватикану щодо Росії від початку повномасштабної війни. Представник Святого престолу прибув до російської столиці 24 серпня, а повернутися до Рима має 28 серпня.

Галлагер провів переговори з Лавровим

25 серпня Галлагер зустрівся з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Після переговорів представник Святого престолу заявив, що війна має завершитися, а військовим шляхом розв'язати конфлікт неможливо. За його словами, необхідно створити умови для політичного та дипломатичного процесу.

Окремо Галлагер наголосив на важливості гуманітарних питань. Серед тем, які порушувалися під час контактів із російською стороною, були допомога людям, які постраждали від війни, та питання дітей.

Він заявив про готовність Святого престолу й надалі сприяти діалогу та пропонувати свої "добрі послуги" для пошуку миру.

Чи зустрічався Галлагер із радником Путіна

Спочатку Ватикан повідомив, що 26 серпня Галлагер має зустрітися з Юрієм Ушаковим – радником російського президента із зовнішньополітичних питань. Зустріч була офіційно внесена до програми візиту, оприлюдненої Секретаріатом держави Святого престолу.

Втім, станом на 27 серпня немає офіційного підтвердження, що переговори Галлагера з Ушаковим фактично відбулися. У повідомленнях Ватикану ця зустріч продовжує фігурувати як запланований пункт програми.

Водночас 26 серпня стало відомо про зустріч Галлагера з представником Московського патріархату. Архієпископ відвідав Храм Христа Спасителя, де зустрівся з протоієреєм Ігорем Якимчуком – заступником голови Відділу зовнішніх церковних зв'язків РПЦ.

Ватикан намагається зберегти канал діалогу з Москвою

Місію Галлагера розглядають як частину дипломатичного підходу Папи Лева XIV, який прагне зберігати канали комунікації з російською владою.

Галлагер є одним із найдосвідченіших дипломатів Святого престолу. У 2014 році Папа Франциск призначив його секретарем у справах відносин із державами та міжнародними організаціями – фактично головним дипломатом Ватикану.

Нинішній візит став для Галлагера першим приїздом до Росії після початку повномасштабного вторгнення. Востаннє він відвідував Москву в листопаді 2021 року, де проводив переговори з російськими посадовцями та представником Московського патріархату.

Водночас дипломатична активність Ватикану не обмежується Москвою. Раніше Галлагер перебував в Україні, де зустрічався з українськими представниками та відвідував місця, які постраждали від російських атак.

У Москві обговорюють можливість переговорів у Римі

За даними The Times, російський посол при Святому престолі заявив про зацікавленість Москви у можливості проведення подальших переговорів у Римі.

Водночас наразі йдеться лише про зацікавленість у такому форматі, а не про домовленість щодо конкретних мирних переговорів.

Під час візиту Галлагер також продовжив церковний діалог із представниками Московського патріархату. Зокрема, він зустрівся з митрополитом Волоколамським Антонієм, який очолює Відділ зовнішніх церковних зв'язків РПЦ.

Російська сторона, зокрема, порушила питання, яке називає "переслідуванням" Української православної церкви.

27 серпня у Галлагера заплановані зустрічі з католицьким духовенством та єпископами Росії, а також меса в московському кафедральному соборі Непорочного Зачаття Пресвятої Діви Марії. Після завершення програми він має повернутися до Рима 28 серпня.

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