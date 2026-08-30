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Новости Восточный фланг Евросоюза
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Украина - лучшая гарантия безопасности против РФ. Если Украина проиграет, проиграем и мы, - Стубб

Президент Финляндии Александр Стубб

Президент Финляндии Александр Стубб убежден, что именно Украина является главным и самым надежным гарантом безопасности Европы в противостоянии российской угрозе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью изданию Bild.

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Положение Украины в войне

В комментарии СМИ Стубб подчеркнул, что сегодня Украина находится в более выгодном положении, чем когда-либо в этой войне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украине стоит воспользоваться нынешним моментом для вступления в ЕС, - Стубб

"В военном, политическом и финансовом плане. Украина имеет преимущество, и она выиграет эту войну... Если вы живы, если останетесь независимыми, если останетесь суверенным государством — тогда это победа", — убежден президент Финляндии.

Помощь Украине

Кроме того, глава Финляндии подчеркнул, что помощь Украине является прямой инвестицией в защиту и безопасность его собственного государства.

"Мы должны понимать — вы в Германии, а мы в Финляндии — что Украина — лучшая гарантия безопасности, которая у нас есть против России. Если Украина проиграет, проиграем и мы", — резюмировал Стубб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поддержка Украины, ужесточение санкций и давление на Кремль могут заставить РФ прекратить огонь, - Стубб

Что этому предшествовало?

Как сообщалось, Стубб не верит, что Россия нападет на НАТО.

Автор: 

НАТО (11051) Евросоюз (18851) Стубб Александр (233) война в Украине (9054)
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Топ комментарии
+13
щось не хочеться бути щитом європи.
скільки українців вбивають кацапські дрони, кацапські загарбники, кожного дня?
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30.08.2026 09:24 Ответить
+12
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30.08.2026 09:23 Ответить
+11
ось вам прямо вказали для чого Україна ,,потрібна,, європі-щоб здохнути замість неї,бо там цивілізація,богатство,роскіш а ми голодранці які за 35 років просрали свій шанс ззмінити статус ,,країни 3 світу,, на першу лігу....
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30.08.2026 09:37 Ответить

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