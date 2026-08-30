Стубб не верит, что Россия нападет на НАТО: "Не вижу ни доказательств, ни фактов"

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что не верит в то, что Россия рискнет напасть на одну из стран НАТО в ближайшие годы.

Об этом он сказал в интервью немецкому изданию Bild, сообщает Цензор.НЕТ.

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Скептицизм по поводу нападения на НАТО

Отвечая на предупреждения Министерства обороны и Бундесвера о том, что Россия к 2029 году может быть способна атаковать территорию НАТО, Стубб сказал: "Если бы у кого-то был такой хрустальный шар — это было бы замечательно. Но я просто не вижу для этого ни доказательств, ни фактов".

Он добавил, что "не верит в то, что Россия когда-нибудь захочет напасть на самый мощный военный альянс в мире — НАТО".

Свою позицию финский лидер объяснил так: "Я не призываю расслабляться. Нужно всегда быть готовыми к худшему сценарию, чтобы не допустить его".

В то же время Стубб не считает, что Москва сейчас способна вести войну против НАТО.

"Во-первых, у меня есть разведывательная информация. Во-вторых, у нас есть средства сдерживания, и эти средства мощнее, чем у любой другой военной державы в мире. Они основаны на обычных вооруженных силах, ракетах и ядерном оружии. Ни одно государство в мире не имеет оснований испытывать решимость этого альянса", — убежден президент Финляндии.

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Позиция Китая по поводу ядерного оружия

Лидер Финляндии также выразил сомнение в вероятности применения Россией ядерного оружия против Украины.

"Этим летом ко мне приезжал глава МИД Китая, и я поднял этот вопрос. Он ответил: "Мы никогда не допустим, чтобы это произошло". На мой взгляд, это довольно эффективный фактор сдерживания", — считает Стубб.

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