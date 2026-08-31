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Новости Угроза агрессии рф для Европы
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НАТО не видит признаков неизбежного нападения РФ, но фиксирует усиление гибридных действий в Европе

НАТО зафиксировало активизацию гибридных действий РФ в Европе

НАТО не видит признаков неизбежного нападения со стороны России, однако отмечает усиление российской гибридной деятельности в Европе. Альянс заявляет, что внимательно следит за ситуацией и готов реагировать на различные угрозы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Reuters сообщил представитель НАТО на условиях анонимности.

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По словам представителя Альянса, Россия продолжает усиливать атаки против Украины, одновременно активизируя гибридную деятельность в европейских странах.

Речь идет о действиях, которые НАТО рассматривает как часть более широкой российской активности против европейских государств.

"Несмотря на то, что россияне сталкиваются с очень значительным сопротивлением со стороны Украины, они усиливают атаки на Украину, а также гибридные действия в Европе", — отметил представитель Альянса.

В НАТО пока не видят угрозы неизбежного нападения

Несмотря на усиление российской активности, в Альянсе пока не фиксируют признаков подготовки к неминуемому военному нападению.

"Как всегда, НАТО остается бдительным и готовым к различным угрозам, с которыми мы сталкиваемся. На данный момент мы не видим неизбежной угрозы нападения", — подчеркнул представитель НАТО.

В Альянсе при этом продолжают внимательно следить за развитием ситуации и поддерживать Украину.

НАТО готовится реагировать на различные угрозы

В НАТО подчеркивают необходимость сохранять бдительность из-за активности России как на украинском направлении, так и в Европе.

Альянс заявляет о готовности реагировать на различные виды угроз, при этом пока не оценивая ситуацию как свидетельствующую о неизбежном нападении России на НАТО.

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Европа (2447) НАТО (11054) россия (89362)
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Топ комментарии
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'Реагують на загрози' язиком. Бла-бла-бла. Не можуть навіть перекрити потік бабла від Путіна до антиєвропейських, прокацапських партій.
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31.08.2026 07:30 Ответить
+1
у майбутньому війна з росією у Європі буде називатись "гібридною дією". Ну а росіни з вого боку традиційно "СВО".
Новояз на марші.
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31.08.2026 07:34 Ответить
+1
Точної сумарної кількості всіх нападів і диверсій західні спецслужби не публікують через прихований характер гібридної війни, проте лише протягом останнього часу зафіксовано серію з понад десятка підтверджених та підозрюваних атак на об'єкти оборонно-промислового комплексу в країнах ЄС. Зокрема, у конфіденційних звітах безпекових служб (наприклад, у Німеччині) загальна кількість зареєстрованих випадків саботажу на критичній інфраструктурі, включно з ВПК, обчислюється сотнями інцидентів на рік, а інтенсивність диверсійних операцій РФ у Європі загалом зросла майже вчетверо.

Ключові підтверджені та розслідувані напади на заводи в
Естонія (Таллінн) - у серпні 2026 року;
Болгарія - 10 серпня 2026 року ;
Італія (Коллеферро) - 13 серпня 2026 року ;
Словаччина (Пряшів) - у серпні 2026 року;
Чехія - на початку 2026 року ;
Литва - заарештовано та висунуто звинувачення 6 особам, які намагалися спалити завод із виробництва радіохвильових сканерів для ЗСУ;
Німеччина - зафіксовано численні спроби шпигунства та підготовки підривів оборонних об'єктів (зокрема, затримання агентів у Баварії, які стежили за заводами, та попереджена змова щодо вбивства гендиректора концерну Rheinmetall).
Атака рашистського дрона на український транспортний літак Ан-124 в аеропорту Лейпцига.
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31.08.2026 07:47 Ответить

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