НАТО не видит признаков неизбежного нападения РФ, но фиксирует усиление гибридных действий в Европе

НАТО не видит признаков неизбежного нападения со стороны России, однако отмечает усиление российской гибридной деятельности в Европе. Альянс заявляет, что внимательно следит за ситуацией и готов реагировать на различные угрозы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Reuters сообщил представитель НАТО на условиях анонимности.

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По словам представителя Альянса, Россия продолжает усиливать атаки против Украины, одновременно активизируя гибридную деятельность в европейских странах.

Речь идет о действиях, которые НАТО рассматривает как часть более широкой российской активности против европейских государств.

"Несмотря на то, что россияне сталкиваются с очень значительным сопротивлением со стороны Украины, они усиливают атаки на Украину, а также гибридные действия в Европе", — отметил представитель Альянса.

В НАТО пока не видят угрозы неизбежного нападения

Несмотря на усиление российской активности, в Альянсе пока не фиксируют признаков подготовки к неминуемому военному нападению.

"Как всегда, НАТО остается бдительным и готовым к различным угрозам, с которыми мы сталкиваемся. На данный момент мы не видим неизбежной угрозы нападения", — подчеркнул представитель НАТО.

В Альянсе при этом продолжают внимательно следить за развитием ситуации и поддерживать Украину.

НАТО готовится реагировать на различные угрозы

В НАТО подчеркивают необходимость сохранять бдительность из-за активности России как на украинском направлении, так и в Европе.

Альянс заявляет о готовности реагировать на различные виды угроз, при этом пока не оценивая ситуацию как свидетельствующую о неизбежном нападении России на НАТО.

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