НАТО не видит признаков неизбежного нападения РФ, но фиксирует усиление гибридных действий в Европе
НАТО не видит признаков неизбежного нападения со стороны России, однако отмечает усиление российской гибридной деятельности в Европе. Альянс заявляет, что внимательно следит за ситуацией и готов реагировать на различные угрозы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Reuters сообщил представитель НАТО на условиях анонимности.
По словам представителя Альянса, Россия продолжает усиливать атаки против Украины, одновременно активизируя гибридную деятельность в европейских странах.
Речь идет о действиях, которые НАТО рассматривает как часть более широкой российской активности против европейских государств.
"Несмотря на то, что россияне сталкиваются с очень значительным сопротивлением со стороны Украины, они усиливают атаки на Украину, а также гибридные действия в Европе", — отметил представитель Альянса.
В НАТО пока не видят угрозы неизбежного нападения
Несмотря на усиление российской активности, в Альянсе пока не фиксируют признаков подготовки к неминуемому военному нападению.
"Как всегда, НАТО остается бдительным и готовым к различным угрозам, с которыми мы сталкиваемся. На данный момент мы не видим неизбежной угрозы нападения", — подчеркнул представитель НАТО.
В Альянсе при этом продолжают внимательно следить за развитием ситуации и поддерживать Украину.
НАТО готовится реагировать на различные угрозы
В НАТО подчеркивают необходимость сохранять бдительность из-за активности России как на украинском направлении, так и в Европе.
Альянс заявляет о готовности реагировать на различные виды угроз, при этом пока не оценивая ситуацию как свидетельствующую о неизбежном нападении России на НАТО.
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