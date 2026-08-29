РФ загрузла в Україні, але намагається впливати на Захід, - командувач сил Фінляндії

Командувач Оборонних сил Фінляндії Янне Яаккола заявив, що Росія загрузла в Україні і дедалі активніше використовує інформаційні та інші гібридні методи впливу замість прямого тиску на Захід.

Про це пише Yle, передає Цензор.НЕТ.

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РФ нарощує військову присутність

Так, він наголосив, що прямої військової загрози з боку Росії немає. Однак, на його думку, не можна забувати про нарощування російської військової присутності у прикордонних із Фінляндією районах.

"Одночасно ми бачимо в нашому найближчому регіоні роботу з нарощування потужності, рішення про яку було ухвалено вже в 2022 році, тобто ось це будівництво інфраструктури, про яке багато говорилося публічно. Створюються умови для того, щоб у якийсь момент туди можна було перекидати війська", - розповів Яаккола.

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Він додав, що Росія, якщо посилатися на озвучені російською владою плани, має намір потроїти свою військову міць у сухопутному компоненті. Яаккола наголосив, що терміни повністю залежать від того, як надалі розвиватиметься ситуація в Україні.

Що передувало

Нагадаємо, раніше прем’єр Польщі Дональд Туск, заявив, що протягом останніх тижнів з’являються численні публічні сигнали про підготовку Росії до ескалації напруженості, і йдеться не лише про війну в Україні, а й про безпеку всього регіону.