РФ загрузла в Україні, але намагається впливати на Захід, - командувач сил Фінляндії
Командувач Оборонних сил Фінляндії Янне Яаккола заявив, що Росія загрузла в Україні і дедалі активніше використовує інформаційні та інші гібридні методи впливу замість прямого тиску на Захід.
Про це пише Yle, передає Цензор.НЕТ.
РФ нарощує військову присутність
Так, він наголосив, що прямої військової загрози з боку Росії немає. Однак, на його думку, не можна забувати про нарощування російської військової присутності у прикордонних із Фінляндією районах.
"Одночасно ми бачимо в нашому найближчому регіоні роботу з нарощування потужності, рішення про яку було ухвалено вже в 2022 році, тобто ось це будівництво інфраструктури, про яке багато говорилося публічно. Створюються умови для того, щоб у якийсь момент туди можна було перекидати війська", - розповів Яаккола.
Він додав, що Росія, якщо посилатися на озвучені російською владою плани, має намір потроїти свою військову міць у сухопутному компоненті. Яаккола наголосив, що терміни повністю залежать від того, як надалі розвиватиметься ситуація в Україні.
Що передувало
Нагадаємо, раніше прем’єр Польщі Дональд Туск, заявив, що протягом останніх тижнів з’являються численні публічні сигнали про підготовку Росії до ескалації напруженості, і йдеться не лише про війну в Україні, а й про безпеку всього регіону.
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