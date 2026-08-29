РФ увязла в Украине, но пытается влиять на Запад, — командующий вооруженными силами Финляндии

Командующий Силами обороны Финляндии Янне Яаккола заявил, что Россия увязла в Украине и все активнее использует информационные и другие гибридные методы воздействия вместо прямого давления на Запад.

Об этом пишет Yle, передает Цензор.НЕТ.

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РФ наращивает военное присутствие

В частности, он подчеркнул, что прямой военной угрозы со стороны России нет. Однако, по его мнению, нельзя забывать о наращивании российского военного присутствия в приграничных с Финляндией районах.

"Одновременно мы наблюдаем в нашем ближайшем регионе работу по наращиванию мощности, решение о которой было принято уже в 2022 году, то есть вот это строительство инфраструктуры, о котором много говорилось публично. Создаются условия для того, чтобы в какой-то момент туда можно было перебросить войска", — рассказал Яаккола.

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Он добавил, что Россия, если опираться на озвученные российскими властями планы, намерена утроить свою военную мощь в сухопутной составляющей. Яаккола подчеркнул, что сроки полностью зависят от того, как в дальнейшем будет развиваться ситуация в Украине.

Что предшествовало

Напомним, ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в течение последних недель появляются многочисленные публичные сигналы о подготовке России к эскалации напряженности, и речь идет не только о войне в Украине, но и о безопасности всего региона.