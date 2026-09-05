Сейчас не время для мечтаний: РФ уже в состоянии войны против Европы, - Сибига

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Россия уже ведет войну против Европы, в частности, путем совершения диверсий, вторжений дронов и ракет в воздушное пространство, а также проведения масштабных дезинформационных кампаний.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МИД.

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РФ уже ведет войну против Европы

Россия уже находится в состоянии войны против Европы, даже если Европа отказывается это признавать. От инцидента в Лейпциге до подрывных действий против производителей оборонной продукции в десятке стран ЕС, тайных вербовок, глушения GPS для авиации, вторжений дронов и ракет в воздушное пространство НАТО, повреждения подводных кабелей в Балтии и кибератак; От масштабных дезинформационных кампаний, использующих кризис в Сеуте, до недавно обнаруженных подземных туннелей, идущих из Беларуси в Балтику, Россия уже активно атакует Европу. Сейчас не время для мечтаний. К этим инцидентам следует относиться серьезно, как к скоординированным компонентам более широкой злонамеренной стратегии", — отметил министр.

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Сибига также напомнил, что российской агрессии против Украины — как в 2014, так и в 2022 годах — предшествовала именно эта тактика: подрыв единства, ослабление национального сопротивления и подготовка почвы для военных действий.

Противодействие РФ

Глава МИД подчеркнул, что предотвращение такого сценария требует силы и решительной, проактивной стратегии.

Во-первых, присутствие российских граждан в Европе должно быть резко ограничено.

Российским комбатантам должен быть запрещен въезд в ЕС, а необязательные въездные визы должны быть сокращены до абсолютного минимума. Это вопрос национальной безопасности, который не терпит отлагательств.

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Во-вторых, все связи с Россией, включая торговые, должны быть разорваны. Каждая такая связь — слабое место, которое Москва использует против Европы. Торговое эмбарго, строгие санкции и сокращение всех энергетических проектов, включая атомную энергетику.

В-третьих, необходим полный демонтаж сетей влияния России в Европе — закрытие всех представительств "Россотрудничества" и "русских домов", сокращение культурного и научного обмена, запрет российской пропаганды и ее посредников, а также разоблачение незаконных сетей, коррумпирующих европейские политические и бизнес-элиты.

"Эти шаги — это не просто требования Украины, страны, которая воюет с Россией; они могут стать последним шансом для европейских правительств защитить своих граждан, экономику и демократические институты.

Выбор — "или — или". Либо Москва добьется успеха в своей "агрессии в серой зоне" против Европы, либо Европа продемонстрирует решимость защищать жизнь", — пояснил Сибига.

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Он также отметил, что Украина накопила огромный опыт в противодействии российской агрессии во всех ее формах.

"Мы готовы активно делиться опытом и играть решающую роль в защите мира и стабильности на всем европейском континенте. Мы открыты для обращений каждого европейского правительства о соответствующем сотрудничестве", - добавил он.