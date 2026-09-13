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Ворог атакував АЗС біля пункту пропуску "Ягодин" на кордоні з Польщею: спалахнула масштабна пожежа (оновлено). ВIДЕО
Ймовірно, під час масованої дронової атаки на Захід країни ворог завдав удару по АЗС на кордоні з Польщею біля ПП "Ягодин".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть у соцмережах.
Перші неофіційні дані
На відео, які, як стверджується, фіксують наслідки атаки на АЗС біля польського кордону, видно масштабну пожежу, охоплену полум'ям АЗС. Також горять фури.
Офіційного підтвердження інформації на цю мить немає. Ні українська, ні польська сторони станом на ранок не коментували її.
Оновлена інформація
Згодом цю інформацію Суспільному підтвердила речниця Волинської митниці Валентина Черниш. За її словами, під час повітряної тривоги усі операції на кордоні були зупинені, а люди перебували в укритті.
Топ коментарі
+12 Олег Шестакович
показати весь коментар13.09.2026 09:59 Відповісти Посилання
+6 GICKO_ BANAN
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+5 Василь Тракторист
показати весь коментар13.09.2026 09:56 Відповісти Посилання
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