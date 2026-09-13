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Новини Обстріли Волині
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Ворог атакував АЗС біля пункту пропуску "Ягодин" на кордоні з Польщею: спалахнула масштабна пожежа (оновлено). ВIДЕО

Ймовірно, під час масованої дронової атаки на Захід країни ворог завдав удару по АЗС на кордоні з Польщею біля ПП "Ягодин".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть у соцмережах.

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Перші неофіційні дані

На відео, які, як стверджується, фіксують наслідки атаки на АЗС біля польського кордону, видно масштабну пожежу, охоплену полум'ям АЗС. Також горять фури.

Офіційного підтвердження інформації на цю мить немає. Ні українська, ні польська сторони станом на ранок не коментували її.

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Оновлена інформація

Згодом цю інформацію Суспільному підтвердила речниця Волинської митниці Валентина Черниш. За її словами, під час повітряної тривоги усі операції на кордоні були зупинені, а люди перебували в укритті.

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АЗС (687) Польща (7793) пункт пропуску (668) Шахед (2505) Волинська область (902)
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Топ коментарі
+12
І це ще зима не почалась - ох "весело" нам буде!!!
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13.09.2026 09:59 Відповісти
+6
Напніть сітки навколо та над кожним АЗС . Нехай не у всіх , але це обов'язково допоможе, чому ніхто нічого не робе , щоб захистити заправки.
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13.09.2026 09:49 Відповісти
+5
Можна ще запросити попа, нехай кадилом помахає. Якщо нема ППО, то це теж допоможе.
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13.09.2026 09:56 Відповісти

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