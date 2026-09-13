Ночная атака РФ демонстрирует, что война продолжается в непосредственной близости от польской границы, - Минобороны Польши

В Польше призвали оказать Украине военную поддержку после российского нападения в ночь на 13 сентября, в частности удара по украинско-польской границе.

Об этом заявил заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик, передает Цензор.НЕТ.

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Война очень близко к польской границе

"Каждый, кто сомневается, стоит ли оказывать Украине военную поддержку, должен сделать выводы из событий этой ночи. Для многих война до сих пор может казаться чем-то далеким и почти сюрреалистическим. Но она продолжается очень близко к польской границе", - написал Томчик.

Он подчеркнул, что сегодняшние атаки демонстрируют это очень четко.

По его словам, в течение одной ночи враг запускает по Украине сотни, а иногда почти тысячу средств воздушного нападения – баллистические и крылатые ракеты, управляемые авиабомбы и беспилотники. Часть из них летит на запад.

"Каждая уничтоженная ракета и каждый сбитый дрон - это угроза, которая не летит дальше", - подчеркнул Томчик.

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Победа Украины

Он добавил, что Военно-воздушные силы Польши почти каждую ночь действуют в воздушном пространстве Люблинского и Подкарпатского воеводств.

Томчик подчеркнул, что победа Украины в войне - в интересах Польши и всей Европы.

"Россия ведет террористическую войну, а Путин несет за нее ответственность. Чем быстрее эта война закончится, тем лучше для безопасности нашего региона", - заявил он.

Также он отметил, что "прочного мира не будет без сильной Украины и без единства государств, которые понимают, в чем заключается сегодня российская угроза".

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что во время массированной дроновой атаки на запад страны враг нанес удар по АЗС на границе с Польшей возле ПП "Ягодин".