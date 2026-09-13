Цахкна об ударе по украинско-польской границе: Атаки РФ становятся все более интенсивными и приближаются к НАТО и ЕС

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна прокомментировал российскую атаку на украинско-польскую границу в ночь на 13 сентября.

Об этом он написал в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

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Атаки РФ приближаются к НАТО и ЕС

"Всего за несколько часов до появления этих снимков члены моей команды застряли именно на этом пограничном переходе, не имея возможности выехать из Украины из-за угрозы со стороны российских дронов", - написал он в ответ на видео пожара с места атаки.

Цахкна подчеркнул, что атаки России становятся все более интенсивными и приближаются все ближе к НАТО и ЕС.

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"Наш ответ также должен быть более решительным. Каждая российская ракета и дрон, которые Украина сбивает, каждая российская военная мощь, которую мы помогаем Украине уничтожить, и каждая дополнительная нагрузка, которую мы налагаем на Москву, укрепляют безопасность Украины и всей Европы", - добавил министр.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что во время массированной дроновой атаки на запад страны враг нанес удар по АЗС на границе с Польшей возле ПП "Ягодин".

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