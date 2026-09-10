Польша и Украина ночью предотвратили атаку на пункт пропуска на украинской границе, - Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в ночь на 10 сентября благодаря сотрудничеству польских и украинских спецслужб удалось предотвратить угрозу для одного из пограничных пунктов пропуска на границе с Украиной.

Об этом глава польского правительства заявил во время совместной пресс-конференции в четверг в Братиславе премьер-министров "Вышеградской группы" и Ирландии, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Сегодня ночью благодаря сотрудничеству наших (польских — ред.) и украинских спецслужб удалось предотвратить непосредственную угрозу для одного из пограничных пунктов", — сказал Туск.

Он подчеркнул, что защита польской границы с Беларусью и Россией, а также охрана пунктов пропуска на границе с Украиной — это не только обязанность Польши, но и ответственность всего ЕС.

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Угроза со стороны РФ

"В последние часы я получил достаточно точный отчет непосредственно от главы ЦРУ о возможных событиях в ближайшие месяцы. И, как я уже говорил на эту тему и предупреждал на протяжении многих месяцев, следует ожидать различных сценариев. Польша и вся Европа должны быть готовы к различным сценариям, причем не только в отношении ситуации на российско-украинском фронте, но и в отношении восточного фланга ЕС", — подчеркнул Туск.

Он отметил, что Россия уже прибегла к провокационным атакам на пункты пропуска, например, на границе с Молдовой.

"Мы ожидаем подобных действий и в отношении пограничных пунктов на границе с Украиной в других государствах, в частности в Польше. Сегодня ночью мы, к сожалению, получили предупреждение о такой возможности. К счастью, все закончилось благополучно, но мы должны быть готовы к различным подобным провокациям, а также к внутреннему саботажу, жертвами которого мы уже неоднократно становились", — рассказал польский премьер.

Глава польского правительства подчеркнул, что безопасность восточного фланга ЕС является задачей всего Сообщества.

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