Польша и Украина ночью предотвратили атаку на пункт пропуска на украинской границе, - Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в ночь на 10 сентября благодаря сотрудничеству польских и украинских спецслужб удалось предотвратить угрозу для одного из пограничных пунктов пропуска на границе с Украиной.
Об этом глава польского правительства заявил во время совместной пресс-конференции в четверг в Братиславе премьер-министров "Вышеградской группы" и Ирландии, сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Сегодня ночью благодаря сотрудничеству наших (польских — ред.) и украинских спецслужб удалось предотвратить непосредственную угрозу для одного из пограничных пунктов", — сказал Туск.
Он подчеркнул, что защита польской границы с Беларусью и Россией, а также охрана пунктов пропуска на границе с Украиной — это не только обязанность Польши, но и ответственность всего ЕС.
Угроза со стороны РФ
"В последние часы я получил достаточно точный отчет непосредственно от главы ЦРУ о возможных событиях в ближайшие месяцы. И, как я уже говорил на эту тему и предупреждал на протяжении многих месяцев, следует ожидать различных сценариев. Польша и вся Европа должны быть готовы к различным сценариям, причем не только в отношении ситуации на российско-украинском фронте, но и в отношении восточного фланга ЕС", — подчеркнул Туск.
Он отметил, что Россия уже прибегла к провокационным атакам на пункты пропуска, например, на границе с Молдовой.
"Мы ожидаем подобных действий и в отношении пограничных пунктов на границе с Украиной в других государствах, в частности в Польше. Сегодня ночью мы, к сожалению, получили предупреждение о такой возможности. К счастью, все закончилось благополучно, но мы должны быть готовы к различным подобным провокациям, а также к внутреннему саботажу, жертвами которого мы уже неоднократно становились", — рассказал польский премьер.
Глава польского правительства подчеркнул, что безопасность восточного фланга ЕС является задачей всего Сообщества.
- Напомним, пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщил, что КПП "Староказачье" на границе с Молдовой — пятый пункт пропуска, который Россия в последнее время атаковала ударными беспилотниками. Пункт пропуска приостановил работу.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль