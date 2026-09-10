Введен специальный пограничный режим в километровой полосе вдоль границы с РФ и Беларусью, - ГПСУ
17 августа 2026 года правительство приняло постановление Кабинета Министров Украины № 1049 "О внесении изменений в пункт 2-1 постановления Кабинета Министров Украины от 27 июля 1998 года № 1147". В настоящее время оно уже вступило в силу, а органы охраны государственной границы приступили к внедрению установленных норм.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, постановление было разработано во исполнение задачи, поставленной руководством государства.
Им на период действия военного положения на земельных участках шириной 1 километр вдоль линии государственной границы с РФ и Республикой Беларусь устанавливается специальный пограничный режим.
"Указанное обусловлено необходимостью решения неотложных вопросов, связанных с укреплением обороноспособности государства в условиях продолжающейся вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и возможного использования территории Республики Беларусь для дестабилизации общественно-политической ситуации в приграничных областях, ведения разведывательно-подрывной деятельности и создания условий для угроз национальным интересам Украины", — отметили в ГПСУ.
Что предусматривают ограничения
Также отмечается, что предложенные ограничения носят временный характер и будут действовать исключительно в период действия правового режима военного положения.
Помимо прочего, предложенные ограничения направлены на предотвращение опасности для граждан на этих территориях и минимизацию рисков несанкционированного пребывания лиц в полосе местности вдоль линии государственной границы Украины.
Так, в пределах указанной территории запрещается свободный въезд, пребывание, проживание и передвижение лиц, а также проведение работ, не связанных с отражением вооруженной агрессии против Украины, обороной или охраной государственной границы.
При этом установленные ограничения распространяются на все земельные участки, входящие в определенную километровую полосу вдоль линии государственной границы.
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