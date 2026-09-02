У границы Украины не фиксируется наращивание белорусских войск, но угроза сохраняется, – ГПСУ
Непосредственно у украинской границы в настоящее время не фиксируется формирование или наращивание группировки белорусских войск. В то же время Силы обороны продолжают укреплять фортификационные сооружения и минно-взрывные заграждения на наиболее опасных направлениях.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга заявил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
Наращивания войск у границы не наблюдается
По словам Демченко, ситуация на белорусском направлении пока остается без существенных изменений.
"Мы по-прежнему не фиксируем в направлении нашей границы в непосредственной близости на территории Беларуси ни формирования, ни наращивания какого-либо группирования. Этого нет. В то же время, опять же, риск угрозы со стороны Беларуси сохраняется", — отметил представитель ГПСУ.
Таким образом, признаков концентрации белорусских сил непосредственно вблизи государственной границы Украины пограничники не фиксируют, однако само белорусское направление продолжают рассматривать как потенциально опасное.
Украина усиливает оборону границы
На фоне сохраняющейся угрозы Украина продолжает обустраивать оборонительные рубежи. Речь идет о наращивании инженерных и фортификационных сооружений, а также минно-взрывных заграждений на наиболее уязвимых участках.
"Всё это осуществляется как подразделениями Государственной пограничной службы, так и другими составляющими сил обороны нашего государства. Ну, и к этой работе также активно привлекаются органы местной власти", — добавил Демченко.
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