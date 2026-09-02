У границы Украины не фиксируется наращивание белорусских войск, но угроза сохраняется, – ГПСУ

Непосредственно у украинской границы в настоящее время не фиксируется формирование или наращивание группировки белорусских войск. В то же время Силы обороны продолжают укреплять фортификационные сооружения и минно-взрывные заграждения на наиболее опасных направлениях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга заявил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

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Наращивания войск у границы не наблюдается

По словам Демченко, ситуация на белорусском направлении пока остается без существенных изменений.

"Мы по-прежнему не фиксируем в направлении нашей границы в непосредственной близости на территории Беларуси ни формирования, ни наращивания какого-либо группирования. Этого нет. В то же время, опять же, риск угрозы со стороны Беларуси сохраняется", — отметил представитель ГПСУ.

Таким образом, признаков концентрации белорусских сил непосредственно вблизи государственной границы Украины пограничники не фиксируют, однако само белорусское направление продолжают рассматривать как потенциально опасное.

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Украина усиливает оборону границы

На фоне сохраняющейся угрозы Украина продолжает обустраивать оборонительные рубежи. Речь идет о наращивании инженерных и фортификационных сооружений, а также минно-взрывных заграждений на наиболее уязвимых участках.

"Всё это осуществляется как подразделениями Государственной пограничной службы, так и другими составляющими сил обороны нашего государства. Ну, и к этой работе также активно привлекаются органы местной власти", — добавил Демченко.

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