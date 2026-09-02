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Новини Ситуація на кордоні з Білоруссю
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Біля кордону України не фіксують нарощування білоруських військ, але загроза зберігається, - ДПСУ

ДПСУ не фіксує нарощування військ Білорусі біля кордону України

Безпосередньо біля українського кордону наразі не фіксують формування або нарощування угруповання білоруських військ. Водночас Сили оборони продовжують посилювати фортифікації та мінно-вибухові загородження на найбільш загрозливих напрямках.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

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Нарощування військ біля кордону не спостерігають

За словами Демченка, ситуація на білоруському напрямку наразі залишається без суттєвих змін.

"Ми не відмічаємо, як і раніше, по напрямку нашого кордону в безпосередній близькості на території Білорусі чи формування, чи нарощення якогось угрупування. Цього немає. В той же час, знову ж таки, ризик загрози з території Білорусі залишається", – зазначив речник ДПСУ.

Таким чином, ознак концентрації білоруських сил безпосередньо поблизу державного кордону України прикордонники не фіксують, однак сам білоруський напрямок продовжують розглядати як потенційно небезпечний.

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Україна посилює оборону кордону

На тлі збереження загрози Україна продовжує облаштовувати оборонні рубежі. Йдеться про нарощування інженерних і фортифікаційних споруд, а також мінно-вибухових загороджень на найбільш загрозливих ділянках.

"Все це проводиться як підрозділами Державної прикордонної служби, так і інших складових сил оборони нашої держави. Ну, і до цієї роботи також активно долучені і органи місцевої влади", – додав Демченко.

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