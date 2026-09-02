Біля кордону України не фіксують нарощування білоруських військ, але загроза зберігається, - ДПСУ

Безпосередньо біля українського кордону наразі не фіксують формування або нарощування угруповання білоруських військ. Водночас Сили оборони продовжують посилювати фортифікації та мінно-вибухові загородження на найбільш загрозливих напрямках.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

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Нарощування військ біля кордону не спостерігають

За словами Демченка, ситуація на білоруському напрямку наразі залишається без суттєвих змін.

"Ми не відмічаємо, як і раніше, по напрямку нашого кордону в безпосередній близькості на території Білорусі чи формування, чи нарощення якогось угрупування. Цього немає. В той же час, знову ж таки, ризик загрози з території Білорусі залишається", – зазначив речник ДПСУ.

Таким чином, ознак концентрації білоруських сил безпосередньо поблизу державного кордону України прикордонники не фіксують, однак сам білоруський напрямок продовжують розглядати як потенційно небезпечний.

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Україна посилює оборону кордону

На тлі збереження загрози Україна продовжує облаштовувати оборонні рубежі. Йдеться про нарощування інженерних і фортифікаційних споруд, а також мінно-вибухових загороджень на найбільш загрозливих ділянках.

"Все це проводиться як підрозділами Державної прикордонної служби, так і інших складових сил оборони нашої держави. Ну, і до цієї роботи також активно долучені і органи місцевої влади", – додав Демченко.

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