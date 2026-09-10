Запроваджено спеціальний прикордонний режим у кілометровій смузі уздовж кордону з РФ та Білоруссю, - ДПСУ
17 серпня 2026 року Урядом ухвалено постанову Кабінету Міністрів України № 1049 "Про внесення змін до пункту 2-1 постанови Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 р. № 1147". На даний час вона вже вступила в силу, а органи охорони державного кордону приступили до впровадження визначених норм.
Про це розповіли в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, постанова була розроблена на виконання завдання визначеного керівництвом держави.
Нею на період дії воєнного стану на земельних ділянках шириною 1 кілометр уздовж лінії державного кордону з РФ та Республікою Білорусь установлюється спеціальний прикордонний режим.
"Зазначене обумовлено необхідністю вирішення невідкладних питань пов’язаних із посиленням обороноздатності держави в умовах триваючою збройної агресії російської федерації проти України та можливого використання території республіки білорусь для дестабілізації суспільно-політичної ситуації в прикордонних областях, ведення розвідувально-підривної діяльності та створення умов для загроз національним інтересам України", - зазначили в ДПСУ.
Що передбачають обмеження
Також наголошується, що запропоновані обмеження мають тимчасовий характер і діятимуть виключно на період дії правового режиму воєнного стану.
Окрім іншого, запропоновані обмеження, спрямовані на уникнення небезпеки для громадян на цих територіях та мінімізації ризиків несанкціонованого перебування осіб у смузі місцевості уздовж лінії державного кордону України.
Так, у межах зазначеної території забороняється вільний в’їзд, перебування, проживання та пересування осіб, а також провадження робіт, не пов’язаних із відсіччю збройній агресії проти України, обороною або охороною державного кордону.
При цьому встановлені обмеження поширюються на всі земельні ділянки, що входять до визначеної кілометрової смуги вздовж лінії державного кордону.
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