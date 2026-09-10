Запроваджено спеціальний прикордонний режим у кілометровій смузі уздовж кордону з РФ та Білоруссю, - ДПСУ

17 серпня 2026 року Урядом ухвалено постанову Кабінету Міністрів України № 1049 "Про внесення змін до пункту 2-1 постанови Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 р. № 1147". На даний час вона вже вступила в силу, а органи охорони державного кордону приступили до впровадження визначених норм.

Про це розповіли в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, постанова була розроблена на виконання завдання визначеного керівництвом держави.

Нею на період дії воєнного стану на земельних ділянках шириною 1 кілометр уздовж лінії державного кордону з РФ та Республікою Білорусь установлюється спеціальний прикордонний режим.

"Зазначене обумовлено необхідністю вирішення невідкладних питань пов’язаних із посиленням обороноздатності держави в умовах триваючою збройної агресії російської федерації проти України та можливого використання території республіки білорусь для дестабілізації суспільно-політичної ситуації в прикордонних областях, ведення розвідувально-підривної діяльності та створення умов для загроз національним інтересам України", - зазначили в ДПСУ.

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Що передбачають обмеження

Також наголошується, що запропоновані обмеження мають тимчасовий характер і діятимуть виключно на період дії правового режиму воєнного стану.

Окрім іншого, запропоновані обмеження, спрямовані на уникнення небезпеки для громадян на цих територіях та мінімізації ризиків несанкціонованого перебування осіб у смузі місцевості уздовж лінії державного кордону України.

Так, у межах зазначеної території забороняється вільний в’їзд, перебування, проживання та пересування осіб, а також провадження робіт, не пов’язаних із відсіччю збройній агресії проти України, обороною або охороною державного кордону.

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При цьому встановлені обмеження поширюються на всі земельні ділянки, що входять до визначеної кілометрової смуги вздовж лінії державного кордону.