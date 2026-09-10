Польща та Україна вночі запобігли атаці на пункт пропуску на українському кордоні, - Туск

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що у ніч на 10 вересня завдяки співпраці польських та українських спецслужб вдалося запобігти загрозі для одного з пунктів пропуску на кордоні з Україною.

Про це глава польського уряду заявив під час спільної пресконференції в четвер у Братиславі прем'єрів "Вишеградської групи" та Ірландії, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Сьогодні вночі завдяки співпраці наших (польських — ред.) та українських спецслужб вдалося уникнути безпосередньої загрози для одного з пунктів пропуску", — сказав Туск.

Він наголосив, що захист польського кордону з Білоруссю та Росією, а також охорона пунктів пропуску на кордоні з Україною є не лише обов’язком Польщі, а й відповідальністю всього ЄС.

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Загроза з боку РФ

"В останні години я отримав достатньо точний звіт безпосередньо від глави ЦРУ щодо можливих подій у найближчі місяці. І, як я вже говорив на цю тему та попереджав протягом багатьох місяців - треба очікувати різних сценаріїв. Польща і вся Європа мають бути готовими до різних сценаріїв, причому не лише щодо ситуації на російсько-українському фронті, а й щодо східного флангу ЄС", — наголосив Туск.

Він зауважив, що Росія вже вдалася до провокаційних атак на пункти пропуску, наприклад, на кордоні з Молдовою.

"Ми очікуємо таких дій і щодо пунктів пропуску на кордоні з Україною в інших державах, зокрема в Польщі. Сьогодні вночі ми, на жаль, отримали попередження про таку можливість. На щастя, все завершилося добре, але ми маємо бути готовими до різних подібних провокацій, а також до внутрішнього саботажу, жертвами якого ми вже неодноразово ставали", — розповів польський прем’єр.

Глава польського уряду наголосив, що безпека східного флангу ЄС є завданням усієї Спільноти.

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