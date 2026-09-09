РФ останнім часом атакувала 5 пунктів пропуску на кордоні з Молдовою і Румунією, - ДПСУ

Росія останнім часом атакувала вже п’ять пунктів пропуску на кордоні України з Молдовою та Румунією. У ДПСУ вважають, що такими ударами ворог намагається порушити логістичні напрямки.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Ворог продовжує свій терор. Це вже п'ятий пункт пропуску, по якому останнім часом Росія б'є, використовуючи ударні БпЛА. Чотири - на кордоні з Молдовою, включаючи "Старокозаче", і один на кордоні з Румунією", - зазначив він.

За словами Демченка, Росія, скоріш за все, хоче порушити логістичні напрямки.

"Але б'ючи по території, де, як вони точно розуміють, знаходяться люди, це - акт тероризму, бо прицільно б'є саме в ці місця", - наголосив речник ДПСУ.

У Держприкордонслужбі повідомлять про відновлення роботи пункту пропуску.

"Але якихось прогнозів давати чи це відбудеться в найближчі дні, чи за тижні, не буду. Сподіваюся, що все-таки найближчими днями пропускні операції будуть поновлені, якщо вдасться реалізувати забезпечення і технічними засобами, і необхідними конструкціями, якщо цього потребуватиме облаштування безпосередньо пункту пропуску. Зараз найближчий, скажімо так, напрямок, де люди можуть перетинати кордон - це пункт пропуску Паланка", - додав він.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що рашисти вдарили по ПП "Орлівка" на Одещині: пункт пропуску призупиняв роботу через пошкодження.

Також ворог ударив по пункту пропуску "Старокозаче" на кордоні з Молдовою.

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