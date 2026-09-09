Ворог ударив по пункту пропуску "Старокозаче" на кордоні з Молдовою: двоє загиблих, троє поранених (оновлено). ФОТОрепортаж
Сьогодні, 9 вересня, вночі російські безпілотники вчергове атакували прикордонну інфраструктуру.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.
Атаковано прикордонну інфраструктуру
Цього разу, як зазначається, ударні засоби ворог скерував на міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення "Старокозаче", що на кордоні з Молдовою.
Дрони влучили по інфраструктурі пункту пропуску та прилеглій території.
Є жертви
"Внаслідок атаки виникли пожежі. На жаль, є постраждалі та загиблі серед цивільного населення, які перебували біля пункту пропуску", - йдеться у повідомленні.
Наразі оформлення осіб і транспортних засобів на цьому напрямку кордону призупинено.
Про ситуацію поінформовано суміжну сторону.
Оновлена інформація
Як пізніше повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, сьогодні вночі ворожі безпілотники атакували міжнародний пункт пропуску для автосполучення "Старокозаче" на кордоні з Молдовою.
"На жаль, є жертви серед цивільних, які перебували біля пункту пропуску: за попередньою інформацією, двоє людей загинули, троє постраждали. Ще 16-х людей рятувальники евакуювали автобусами на безпечну відстань", - йдеться у повідомленні.
Під удар потрапила інфраструктура пункту та прилегла територія. Виникли пожежі.
"Робота міжнародного пункту пропуску наразі призупинена. На місці працюють усі відповідні служби. Про ситуацію поінформовано суміжну сторону", - додав Кіпер.
За даними ДСНС, пошкоджені споруди, знищені автобуси, вантажні та легкові автомобілі. Спалахнула масштабна пожежа.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що рашисти вдарили по ПП "Орлівка" на Одещині: пункт пропуску призупиняв роботу через пошкодження.
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