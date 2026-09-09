Ворог ударив по пункту пропуску "Старокозаче" на кордоні з Молдовою: двоє загиблих, троє поранених (оновлено). ФОТОрепортаж

Сьогодні, 9 вересня, вночі російські безпілотники вчергове атакували прикордонну інфраструктуру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

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Атаковано прикордонну інфраструктуру

Цього разу, як зазначається, ударні засоби ворог скерував на міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення "Старокозаче", що на кордоні з Молдовою.

Дрони влучили по інфраструктурі пункту пропуску та прилеглій території.

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Є жертви

"Внаслідок атаки виникли пожежі. На жаль, є постраждалі та загиблі серед цивільного населення, які перебували біля пункту пропуску", - йдеться у повідомленні.

Наразі оформлення осіб і транспортних засобів на цьому напрямку кордону призупинено.

Про ситуацію поінформовано суміжну сторону.

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Оновлена інформація

Як пізніше повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, сьогодні вночі ворожі безпілотники атакували міжнародний пункт пропуску для автосполучення "Старокозаче" на кордоні з Молдовою.









"На жаль, є жертви серед цивільних, які перебували біля пункту пропуску: за попередньою інформацією, двоє людей загинули, троє постраждали. Ще 16-х людей рятувальники евакуювали автобусами на безпечну відстань", - йдеться у повідомленні.

Під удар потрапила інфраструктура пункту та прилегла територія. Виникли пожежі.

"Робота міжнародного пункту пропуску наразі призупинена. На місці працюють усі відповідні служби. Про ситуацію поінформовано суміжну сторону", - додав Кіпер.

За даними ДСНС, пошкоджені споруди, знищені автобуси, вантажні та легкові автомобілі. Спалахнула масштабна пожежа.









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