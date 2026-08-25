Росія цілеспрямовано намагається порушити транспортне сполучення між Україною та Молдовою, - Сибіга про удар по пункту пропуску

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на завдання Росією вночі безпілотниками типу "Шахед" удару по міжнародному автомобільному пункту пропуску "Виноградівка" на українсько-молдовському кордоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МЗС.

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Що каже Сибіга?

"Це вже третя російська атака на пункти пропуску на українсько-молдовському кордоні за останні два тижні. Очевидна закономірність: Росія цілеспрямовано намагається порушити транспортне сполучення між нашими державами та дестабілізувати регіон. Закликаємо міжнародну спільноту засудити систематичні атаки Росії на цивільні транспортні коридори та критично прикордонну інфраструктуру", - наголосив Андрій Сибіга.

Міністр також підкреслив, що співробітники Державної прикордонної служби та Державної митної служби України, які виконують свої обов’язки, постійно наражаючись на смертельну небезпеку, заслуговують на міжнародну солідарність і підтримку, зокрема з боку національних прикордонних відомств держав-партнерів, міжнародних організацій та професійних асоціацій.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що пункт пропуску "Виноградівка - Вулкенєшть" тимчасово не працює через російську атаку.

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