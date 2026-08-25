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Росія цілеспрямовано намагається порушити транспортне сполучення між Україною та Молдовою, - Сибіга про удар по пункту пропуску

андрій сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на завдання Росією вночі безпілотниками типу "Шахед" удару по міжнародному автомобільному пункту пропуску "Виноградівка" на українсько-молдовському кордоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МЗС.

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Що каже Сибіга?

"Це вже третя російська атака на пункти пропуску на українсько-молдовському кордоні за останні два тижні. Очевидна закономірність: Росія цілеспрямовано намагається порушити транспортне сполучення між нашими державами та дестабілізувати регіон. Закликаємо міжнародну спільноту засудити систематичні атаки Росії на цивільні транспортні коридори та критично прикордонну інфраструктуру", - наголосив Андрій Сибіга.

Міністр також підкреслив, що співробітники Державної прикордонної служби та Державної митної служби України, які виконують свої обов’язки, постійно наражаючись на смертельну небезпеку, заслуговують на міжнародну солідарність і підтримку, зокрема з боку національних прикордонних відомств держав-партнерів, міжнародних організацій та професійних асоціацій.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що пункт пропуску "Виноградівка - Вулкенєшть" тимчасово не працює через російську атаку.

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