РФ целенаправленно пытается нарушить транспортное сообщение между Украиной и Молдовой, - Сибига об ударе по пункту пропуска
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на нанесенный Россией ночью удар беспилотниками типа "Шахед" по международному автомобильному пункту пропуска "Виноградовка" на украинско-молдавской границе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр МИД.
Что говорит Сибига?
"Это уже третья российская атака на пункты пропуска на украинско-молдавской границе за последние две недели. Очевидная закономерность: Россия целенаправленно пытается нарушить транспортное сообщение между нашими государствами и дестабилизировать регион. Призываем международное сообщество осудить систематические атаки России на гражданские транспортные коридоры и критически важную пограничную инфраструктуру", — подчеркнул Андрей Сибига.
Министр также подчеркнул, что сотрудники Государственной пограничной службы и Государственной таможенной службы Украины, выполняющие свои обязанности, постоянно подвергаясь смертельной опасности, заслуживают международной солидарности и поддержки, в частности со стороны национальных пограничных ведомств государств-партнеров, международных организаций и профессиональных ассоциаций.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что пункт пропуска "Виноградовка — Вулкенешть" временно не работает из-за российской атаки.
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