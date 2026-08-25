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РФ целенаправленно пытается нарушить транспортное сообщение между Украиной и Молдовой, - Сибига об ударе по пункту пропуска

Андрей Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на нанесенный Россией ночью удар беспилотниками типа "Шахед" по международному автомобильному пункту пропуска "Виноградовка" на украинско-молдавской границе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр МИД.

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Что говорит Сибига?

"Это уже третья российская атака на пункты пропуска на украинско-молдавской границе за последние две недели. Очевидная закономерность: Россия целенаправленно пытается нарушить транспортное сообщение между нашими государствами и дестабилизировать регион. Призываем международное сообщество осудить систематические атаки России на гражданские транспортные коридоры и критически важную пограничную инфраструктуру", — подчеркнул Андрей Сибига.

Министр также подчеркнул, что сотрудники Государственной пограничной службы и Государственной таможенной службы Украины, выполняющие свои обязанности, постоянно подвергаясь смертельной опасности, заслуживают международной солидарности и поддержки, в частности со стороны национальных пограничных ведомств государств-партнеров, международных организаций и профессиональных ассоциаций.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что пункт пропуска "Виноградовка — Вулкенешть" временно не работает из-за российской атаки.

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Молдова (2101) пункт пропуска (687) Сибига Андрей (1116) Шахед (2437)
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