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Рашисти вдарили по ПП "Орлівка" на Одещині: пункт пропуску призупиняв роботу через пошкодження (оновлено)
У ніч проти неділі, 6 вересня, війська РФ завдали удару по прикордонній інфраструктурі Ізмаїльського району Одеської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Ізмаїльської РДА.
Під ударом - пункт пропуску на кордоні з Румунією
У зв’язку з атакою пункт пропуску "Орлівка" тимчасово призупинив роботу.
Про відновлення роботи пункту пропуску повідомимо.
Оновлена інформація
За даними Ізмаїльської РДА, роботу пункту пропуску "Орлівка" відновлено.
Наразі пропускні операції здійснюються у штатному режимі.
Що передувало?
- У ніч на 1 вересня російські війська також атакували прикордонну інфраструктуру Ізмаїльського району Одеської області. Після цього роботу "Орлівки" тимчасово призупинили.
- За даними прикордонників, пункт пропуску атакували ударними безпілотниками типу "Шахед". Вони влучили у будівлю та на територію пункту.
- Виникли пожежі, які згодом локалізували рятувальники.
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