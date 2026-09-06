Рашисти вдарили по ПП "Орлівка" на Одещині: пункт пропуску призупиняв роботу через пошкодження (оновлено)

Фото: Суспільне

У ніч проти неділі, 6 вересня, війська РФ завдали удару по прикордонній інфраструктурі Ізмаїльського району Одеської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Ізмаїльської РДА.

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Під ударом - пункт пропуску на кордоні з Румунією

У зв’язку з атакою пункт пропуску "Орлівка" тимчасово призупинив роботу.

Про відновлення роботи пункту пропуску повідомимо.

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Оновлена інформація

За даними Ізмаїльської РДА, роботу пункту пропуску "Орлівка" відновлено.

Наразі пропускні операції здійснюються у штатному режимі.

Що передувало?

У ніч на 1 вересня російські війська також атакували прикордонну інфраструктуру Ізмаїльського району Одеської області. Після цього роботу "Орлівки" тимчасово призупинили.

За даними прикордонників, пункт пропуску атакували ударними безпілотниками типу "Шахед". Вони влучили у будівлю та на територію пункту.

Виникли пожежі, які згодом локалізували рятувальники.

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