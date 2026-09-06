1 275 3
Рашисты ударили по КП "Орловка" на Одесщине: пункт пропуска приостанавливал работу из-за повреждений (обновлено)
В ночь на воскресенье, 6 сентября, войска РФ нанесли удар по пограничной инфраструктуре Измаильского района Одесской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Измаильской РГА.
Под ударом - пункт пропуска на границе с Румынией
В связи с атакой пункт пропуска"Орловка" временно приостановил работу.
О возобновлении работы пункта пропуска сообщим.
Обновленная информация
По данным Измаильской РГА, работа пункта пропуска "Орловка" возобновлена.
В настоящее время пропускные операции осуществляются в штатном режиме.
Что предшествовало?
- В ночь на 1 сентября российские войска также атаковали пограничную инфраструктуру Измаильского района Одесской области. После этого работу "Орловки" временно приостановили.
- По данным пограничников, пункт пропуска атаковали ударными беспилотниками типа "Шахед". Они попали в здание и на территорию пункта.
- Возникли пожары, которые впоследствии были локализованы спасателями.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль