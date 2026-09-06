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Новости Обстрелы Одесчины
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Рашисты ударили по КП "Орловка" на Одесщине: пункт пропуска приостанавливал работу из-за повреждений (обновлено)

Пограничная инфраструктура Орловки после атаки
Фото: Суспільне

В ночь на воскресенье, 6 сентября, войска РФ нанесли удар по пограничной инфраструктуре Измаильского района Одесской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Измаильской РГА.

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Под ударом - пункт пропуска на границе с Румынией

В связи с атакой пункт пропуска"Орловка" временно приостановил работу.

О возобновлении работы пункта пропуска сообщим.

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Обновленная информация

По данным Измаильской РГА, работа пункта пропуска "Орловка" возобновлена.

В настоящее время пропускные операции осуществляются в штатном режиме.

Что предшествовало?

  • В ночь на 1 сентября российские войска также атаковали пограничную инфраструктуру Измаильского района Одесской области. После этого работу "Орловки" временно приостановили.
  • По данным пограничников, пункт пропуска атаковали ударными беспилотниками типа "Шахед". Они попали в здание и на территорию пункта.
  • Возникли пожары, которые впоследствии были локализованы спасателями.

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обстрел (35256) Одесская область (4729) Румыния (1392) пункт пропуска (689) Измаильский район (47) Орловка (4)
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