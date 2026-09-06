Рашисты ударили по КП "Орловка" на Одесщине: пункт пропуска приостанавливал работу из-за повреждений (обновлено)

Фото: Суспільне

В ночь на воскресенье, 6 сентября, войска РФ нанесли удар по пограничной инфраструктуре Измаильского района Одесской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Измаильской РГА.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Под ударом - пункт пропуска на границе с Румынией

В связи с атакой пункт пропуска"Орловка" временно приостановил работу.

О возобновлении работы пункта пропуска сообщим.

Читайте также: Враг в Одесской области ночью нанес удар по складам с товарами, которые атаковал ранее. ФОТО

Обновленная информация

По данным Измаильской РГА, работа пункта пропуска "Орловка" возобновлена.

В настоящее время пропускные операции осуществляются в штатном режиме.

Что предшествовало?

В ночь на 1 сентября российские войска также атаковали пограничную инфраструктуру Измаильского района Одесской области. После этого работу "Орловки" временно приостановили.

По данным пограничников, пункт пропуска атаковали ударными беспилотниками типа "Шахед". Они попали в здание и на территорию пункта.

Возникли пожары, которые впоследствии были локализованы спасателями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Массированная атака РФ на Одессу: в городе остановился электротранспорт