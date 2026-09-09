Враг ударил по пункту пропуска "Староказачье" на границе с Молдовой: двое погибших, трое раненых (обновлено). ФОТОрепортаж

Сегодня, 9 сентября, ночью российские беспилотники в очередной раз атаковали пограничную инфраструктуру.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

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Атакована пограничная инфраструктура

На этот раз, как отмечается, ударные средства враг направил на международный пункт пропуска для автомобильного сообщения "Староказачье", расположенный на границе с Молдовой.

Дроны поразили инфраструктуру пункта пропуска и прилегающую территорию.

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Есть жертвы

"В результате атаки возникли пожары. К сожалению, есть пострадавшие и погибшие среди гражданского населения, находившегося возле пункта пропуска", — говорится в сообщении.

В настоящее время оформление лиц и транспортных средств на этом участке границы приостановлено.

О ситуации проинформирована соседняя сторона.

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Обновленная информация

Как позже сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, сегодня ночью вражеские беспилотники атаковали международный пункт пропуска для автосообщения "Староказачье" на границе с Молдовой.









"К сожалению, есть жертвы среди гражданских, которые находились возле пункта пропуска: по предварительной информации, два человека погибли, трое пострадали. Еще 16 человек спасатели эвакуировали автобусами на безопасное расстояние", - говорится в сообщении.

Под удар попала инфраструктура пункта и близлежащая территория. Возникли пожары.

"Работа международного пункта пропуска приостановлена. На месте работают все соответствующие службы. О ситуации проинформирована смежная сторона", - добавил Кипер.

По данным ГСЧС, повреждены сооружения, уничтожены автобусы, грузовые и легковые автомобили. Вспыхнул масштабный пожар.









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