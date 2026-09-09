Враг ударил по пункту пропуска "Староказачье" на границе с Молдовой: двое погибших, трое раненых (обновлено). ФОТОрепортаж
Сегодня, 9 сентября, ночью российские беспилотники в очередной раз атаковали пограничную инфраструктуру.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.
Атакована пограничная инфраструктура
На этот раз, как отмечается, ударные средства враг направил на международный пункт пропуска для автомобильного сообщения "Староказачье", расположенный на границе с Молдовой.
Дроны поразили инфраструктуру пункта пропуска и прилегающую территорию.
Есть жертвы
"В результате атаки возникли пожары. К сожалению, есть пострадавшие и погибшие среди гражданского населения, находившегося возле пункта пропуска", — говорится в сообщении.
В настоящее время оформление лиц и транспортных средств на этом участке границы приостановлено.
О ситуации проинформирована соседняя сторона.
Обновленная информация
Как позже сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, сегодня ночью вражеские беспилотники атаковали международный пункт пропуска для автосообщения "Староказачье" на границе с Молдовой.
"К сожалению, есть жертвы среди гражданских, которые находились возле пункта пропуска: по предварительной информации, два человека погибли, трое пострадали. Еще 16 человек спасатели эвакуировали автобусами на безопасное расстояние", - говорится в сообщении.
Под удар попала инфраструктура пункта и близлежащая территория. Возникли пожары.
"Работа международного пункта пропуска приостановлена. На месте работают все соответствующие службы. О ситуации проинформирована смежная сторона", - добавил Кипер.
По данным ГСЧС, повреждены сооружения, уничтожены автобусы, грузовые и легковые автомобили. Вспыхнул масштабный пожар.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что рашисты нанесли удар по КПП "Орловка" в Одесской области: пункт пропуска приостановил работу из-за повреждений.
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