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РФ атаковала Одесскую область: поврежден пункт пропуска "Табаки" на границе с Молдовой. ФОТО
В ночь на 21 августа российские дроны атаковали Болградский и Измаильский районы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГПСУ.
"В результате атаки был нанесен удар по инфраструктуре международного пункта пропуска "Табаки" на границе с Молдовой", - говорится в сообщении.
Повреждены здания и сооружения пункта пропуска. Пожары, возникшие на объектах, локализовали сотрудники ГСЧС Украины.
"В настоящее время пропуск лиц и транспортных средств через пункт "Табаки" не осуществляется. О ситуации проинформирована молдавская сторона", - отметили в ГПСУ.
Последствия атаки
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