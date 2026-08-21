РФ атаковала Одесскую область: поврежден пункт пропуска "Табаки" на границе с Молдовой. ФОТО

В ночь на 21 августа российские дроны атаковали Болградский и Измаильский районы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГПСУ.

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"В результате атаки был нанесен удар по инфраструктуре международного пункта пропуска "Табаки" на границе с Молдовой", - говорится в сообщении.

Повреждены здания и сооружения пункта пропуска. Пожары, возникшие на объектах, локализовали сотрудники ГСЧС Украины.

"В настоящее время пропуск лиц и транспортных средств через пункт "Табаки" не осуществляется. О ситуации проинформирована молдавская сторона", - отметили в ГПСУ.

Последствия атаки







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