РФ атакувала Одещину: пошкоджено пункт пропуску "Табаки" на кордоні з Молдовою. ФОТО

У ніч на 21 серпня російські дрони атакували Болградський та Ізмаїльський райони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДПСУ.

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"Внаслідок атаки відбулося влучання по інфраструктурі міжнародного пункту пропуску "Табаки" на кордоні з Молдовою", - йдеться в повідомленні.

Пошкоджено будівлі та конструкції пункту пропуску. Пожежі, що виникли на об’єктах, локалізували працівники ДСНС України.

"Наразі пропуск осіб і транспортних засобів через пункт "Табаки" не здійснюється. Про ситуацію поінформовано молдовську сторону", - зазначили у ДПСУ.

Наслідки атаки







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