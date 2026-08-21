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Новини Обстріли Одещини
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РФ атакувала Одещину: пошкоджено пункт пропуску "Табаки" на кордоні з Молдовою. ФОТО

У ніч на 21 серпня російські дрони атакували Болградський та Ізмаїльський райони. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДПСУ.

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"Внаслідок атаки відбулося влучання по інфраструктурі міжнародного пункту пропуску "Табаки" на кордоні з Молдовою", - йдеться в повідомленні.

Пошкоджено будівлі та конструкції пункту пропуску. Пожежі, що виникли на об’єктах, локалізували працівники ДСНС України.

"Наразі пропуск осіб і транспортних засобів через пункт "Табаки" не здійснюється. Про ситуацію поінформовано молдовську сторону", - зазначили у ДПСУ.

Наслідки атаки

Шахеди
Шахеди
Шахеди

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Автор: 

ДПСУ Держприкордонслужба (6431) обстріл (36284) Одеська область (4149) пункт пропуску (657) Болградський район (5) Ізмаїльський район (48)
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