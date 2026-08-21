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РФ атакувала Одещину: пошкоджено пункт пропуску "Табаки" на кордоні з Молдовою. ФОТО
У ніч на 21 серпня російські дрони атакували Болградський та Ізмаїльський райони.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДПСУ.
"Внаслідок атаки відбулося влучання по інфраструктурі міжнародного пункту пропуску "Табаки" на кордоні з Молдовою", - йдеться в повідомленні.
Пошкоджено будівлі та конструкції пункту пропуску. Пожежі, що виникли на об’єктах, локалізували працівники ДСНС України.
"Наразі пропуск осіб і транспортних засобів через пункт "Табаки" не здійснюється. Про ситуацію поінформовано молдовську сторону", - зазначили у ДПСУ.
Наслідки атаки
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