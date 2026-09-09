Россия в последнее время атаковала 5 пунктов пропуска на границе с Молдовой и Румынией, - ГПСУ
В последнее время Россия уже атаковала пять пунктов пропуска на границе Украины с Молдовой и Румынией. В ГПСУ считают, что такими ударами враг пытается нарушить логистические маршруты.
Об этом заявил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.
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"Враг продолжает свой террор. Это уже пятый контрольно-пропускной пункт, по которому в последнее время Россия наносит удары, используя ударные БПЛА. Четыре — на границе с Молдовой, включая "Староказачье", и один на границе с Румынией", — отметил он.
По словам Демченко, Россия, скорее всего, хочет нарушить логистические маршруты.
"Но нанося удары по территории, где, как они точно понимают, находятся люди, это — акт терроризма, потому что они прицельно бьют именно по этим местам", — подчеркнул представитель ГПСУ.
В Госпогранслужбе сообщат о возобновлении работы пункта пропуска.
"Но каких-либо прогнозов о том, произойдет ли это в ближайшие дни или через несколько недель, я давать не буду. Надеюсь, что все-таки в ближайшие дни пропускные операции будут возобновлены, если удастся обеспечить как техническими средствами, так и необходимыми конструкциями, если этого потребует обустройство непосредственно пункта пропуска. Сейчас ближайшее, скажем так, направление, где люди могут пересекать границу, — это пункт пропуска Паланка", — добавил он.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что рашисты нанесли удар по КПП "Орловка" в Одесской области: пункт пропуска приостановил работу из-за повреждений.
- Также враг нанес удар по пункту пропуска "Староказачье" на границе с Молдовой.
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