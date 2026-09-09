Россия в последнее время атаковала 5 пунктов пропуска на границе с Молдовой и Румынией, - ГПСУ

В последнее время Россия уже атаковала пять пунктов пропуска на границе Украины с Молдовой и Румынией. В ГПСУ считают, что такими ударами враг пытается нарушить логистические маршруты.

Об этом заявил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Враг продолжает свой террор. Это уже пятый контрольно-пропускной пункт, по которому в последнее время Россия наносит удары, используя ударные БПЛА. Четыре — на границе с Молдовой, включая "Староказачье", и один на границе с Румынией", — отметил он.

По словам Демченко, Россия, скорее всего, хочет нарушить логистические маршруты.

"Но нанося удары по территории, где, как они точно понимают, находятся люди, это — акт терроризма, потому что они прицельно бьют именно по этим местам", — подчеркнул представитель ГПСУ.

В Госпогранслужбе сообщат о возобновлении работы пункта пропуска.

"Но каких-либо прогнозов о том, произойдет ли это в ближайшие дни или через несколько недель, я давать не буду. Надеюсь, что все-таки в ближайшие дни пропускные операции будут возобновлены, если удастся обеспечить как техническими средствами, так и необходимыми конструкциями, если этого потребует обустройство непосредственно пункта пропуска. Сейчас ближайшее, скажем так, направление, где люди могут пересекать границу, — это пункт пропуска Паланка", — добавил он.

Читайте: ГПСУ не фиксирует наращивание войск Беларуси у границы с Украиной, но угроза сохраняется, - Демченко

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что рашисты нанесли удар по КПП "Орловка" в Одесской области: пункт пропуска приостановил работу из-за повреждений.

Также враг нанес удар по пункту пропуска "Староказачье" на границе с Молдовой.

Читайте: Враг атаковал дронами Кременчугскую громаду: повреждены предприятие и дома, ранена женщина. ФОТОрепортаж