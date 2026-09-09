Враг атаковал дронами Кременчугскую громаду: повреждены предприятие и дома, ранена женщина. ФОТОрепортаж
Сегодня, 9 сентября, зафиксировано попадание БПЛА по территории частного предприятия и частного сектора Кременчугской громады в Полтавской области.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Полтавской ОГА Виталий Дякивнич, передает Цензор.НЕТ.
Есть повреждения
Как отмечается, в результате атаки повреждены частные домовладения.
Службы реагирования работают над ликвидацией последствий.
Ранена женщина
По уточненной информации, в результате обстрела пострадала женщина 1970 года рождения. Она в состоянии средней тяжести доставлена в местную больницу. Ей оказывают необходимую медицинскую помощь.
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