Россияне атаковали Полтавщину с помощью беспилотника: по предварительным данным, ранена 3-летняя девочка

В Кременчугском районе Полтавской области зафиксировано падение вражеского БПЛА, в результате чего пострадал ребенок.

Об этом сообщил начальник Полтавской ОВА Виталий Дякивнич, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

По предварительным данным, травмы получила трехлетняя девочка. Ей оказывают всю необходимую помощь.

Также в результате атаки повреждены частные жилые дома и автомобили. Экстренные службы работают на месте.

Информация уточняется.

Смотрите: Один из промышленных объектов подвергся нападению со стороны рашистов в Полтавской области. ФОТО