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Новости Атака беспилотников на Полтавщину
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Россияне атаковали Полтавщину с помощью беспилотника: по предварительным данным, ранена 3-летняя девочка

Россияне атаковали Полтавскую область

В Кременчугском районе Полтавской области зафиксировано падение вражеского БПЛА, в результате чего пострадал ребенок.

Об этом сообщил начальник Полтавской ОВА Виталий Дякивнич, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

По предварительным данным, травмы получила трехлетняя девочка. Ей оказывают всю необходимую помощь.

Также в результате атаки повреждены частные жилые дома и автомобили. Экстренные службы работают на месте.

Информация уточняется.

Смотрите: Один из промышленных объектов подвергся нападению со стороны рашистов в Полтавской области. ФОТО

Автор: 

обстрел (35215) Полтавская область (1527) Кременчугский район (88)
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