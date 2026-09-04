Россияне атаковали Полтавщину с помощью беспилотника: по предварительным данным, ранена 3-летняя девочка
В Кременчугском районе Полтавской области зафиксировано падение вражеского БПЛА, в результате чего пострадал ребенок.
Об этом сообщил начальник Полтавской ОВА Виталий Дякивнич, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
По предварительным данным, травмы получила трехлетняя девочка. Ей оказывают всю необходимую помощь.
Также в результате атаки повреждены частные жилые дома и автомобили. Экстренные службы работают на месте.
Информация уточняется.
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