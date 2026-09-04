Росіяни атакували безпілотником Полтавщину: попередньо, травмовано 3-річну дівчинку
У Кременчуцькому районі Полтавської області зафіксовано падіння ворожого БпЛА, унаслідок чого постраждала дитина.
Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
За попередніми даними, травм зазнала трирічна дівчинка. Їй надають усю необхідну допомогу.
Також унаслідок атаки пошкоджені приватні житлові будинки та автомобілі. Екстрені служби працюють на місці.
Інформація уточнюється.
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