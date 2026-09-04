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Новини Атака безпілотників на Полтавщину
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Росіяни атакували безпілотником Полтавщину: попередньо, травмовано 3-річну дівчинку

Росіяни атакували Полтавщину

У Кременчуцькому районі Полтавської області зафіксовано падіння ворожого БпЛА, унаслідок чого постраждала дитина.

Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

За попередніми даними, травм зазнала трирічна дівчинка. Їй надають усю необхідну допомогу.

Також унаслідок атаки пошкоджені приватні житлові будинки та автомобілі. Екстрені служби працюють на місці.

Інформація уточнюється.

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обстріл (36519) Полтавська область (1374) Кременчуцький район (88)
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