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Новини Фото Атака безпілотників на Полтавщину
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Ворог атакував дронами Кременчуцьку громаду: пошкоджено підприємство та будинки, поранено жінку. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 9 вересня, зафіксовано влучання БпЛА по території приватного підприємства та приватного сектору Кременчуцької громади на Полтавщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, інформує Цензор.НЕТ.

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Є пошкодження

Як зазначається, внаслідок атаки пошкоджено приватні домоволодіння.

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Кременчук після обстрілу
Кременчук після обстрілу
Кременчук після обстрілу
Кременчук після обстрілу
Кременчук після обстрілу

Відповіді служби працюють над ліквідацією наслідків.

Поранено жінку 

За уточненою інформацією, внаслідок обстрілу постраждала жінка 1970 року народження. Вона у стані середньої важкості доставлена до місцевої лікарні. Їй надають необхідну медичну допомогу.

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Кременчук (302) обстріл (36657) Полтавська область (1382) Кременчуцький район (90)
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