Ворог атакував дронами Кременчуцьку громаду: пошкоджено підприємство та будинки, поранено жінку. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 9 вересня, зафіксовано влучання БпЛА по території приватного підприємства та приватного сектору Кременчуцької громади на Полтавщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, інформує Цензор.НЕТ.

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Є пошкодження

Як зазначається, внаслідок атаки пошкоджено приватні домоволодіння.

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Відповіді служби працюють над ліквідацією наслідків.

Поранено жінку

За уточненою інформацією, внаслідок обстрілу постраждала жінка 1970 року народження. Вона у стані середньої важкості доставлена до місцевої лікарні. Їй надають необхідну медичну допомогу.

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