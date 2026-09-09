Ворог атакував дронами Кременчуцьку громаду: пошкоджено підприємство та будинки, поранено жінку. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 9 вересня, зафіксовано влучання БпЛА по території приватного підприємства та приватного сектору Кременчуцької громади на Полтавщині.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, інформує Цензор.НЕТ.
Є пошкодження
Як зазначається, внаслідок атаки пошкоджено приватні домоволодіння.
Відповіді служби працюють над ліквідацією наслідків.
Поранено жінку
За уточненою інформацією, внаслідок обстрілу постраждала жінка 1970 року народження. Вона у стані середньої важкості доставлена до місцевої лікарні. Їй надають необхідну медичну допомогу.
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