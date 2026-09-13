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Новини Обстріли Волині
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Цахкна про удар по українсько-польському кордону: Атаки РФ стають дедалі інтенсивнішими та наближаються до НАТО і ЄС

Цахкна про удар по українсько-польському кордону

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна прокоментував російську атаку на українсько-польський кордон у ніч на 13 вересня.

Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

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Атаки РФ наближаються до НАТО та ЄС

"Лише за кілька годин до появи цих зображень члени моєї команди застрягли саме на цьому прикордонному переході, не маючи можливості виїхати з України через загрозу з боку російських дронів", - написав він у відповідь на відео пожежі з місця атаки.

Цахкна наголосив, що атаки Росії стають дедалі інтенсивнішими і наближаються все ближче до НАТО та ЄС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сибіга про удари РФ по українсько-польському кордону: Російські варвари вже біля ваших воріт, дорогі партнери

"Наша відповідь також має бути більш рішучою. Кожна російська ракета та дрон, які Україна збиває, кожна російська військова потужність, яку ми допомагаємо Україні знищити, та кожна додаткова вартість, яку ми накладаємо на Москву, зміцнюють безпеку України та всієї Європи", – додав міністр.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що під час масованої дронової атаки на Захід країни ворог завдав удару по АЗС на кордоні з Польщею біля ПП "Ягодин".

Читайте: Польща та Україна вночі запобігли атаці на пункт пропуску на українському кордоні, - Туск

Автор: 

кордон (4109) обстріл (36702) Польща (7793) Цахкна Маргус (184)
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Топ коментарі
+3
Летять вздовж бульбашівського кордону. Коли розвалять ретранслятори агрофюрера?
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13.09.2026 13:29 Відповісти
+1
Они у вас скоро до Португалии залетят, а вы будете корчить суровые рожи и озвучивать несинитныци, которые вам пресс секретари с бодуна понаписывали!
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13.09.2026 13:35 Відповісти
+1
вона вже 5 років продвигає ,а кордон на місці
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13.09.2026 13:57 Відповісти

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