Цахкна про удар по українсько-польському кордону: Атаки РФ стають дедалі інтенсивнішими та наближаються до НАТО і ЄС

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна прокоментував російську атаку на українсько-польський кордон у ніч на 13 вересня.

Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

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Атаки РФ наближаються до НАТО та ЄС

"Лише за кілька годин до появи цих зображень члени моєї команди застрягли саме на цьому прикордонному переході, не маючи можливості виїхати з України через загрозу з боку російських дронів", - написав він у відповідь на відео пожежі з місця атаки.

Цахкна наголосив, що атаки Росії стають дедалі інтенсивнішими і наближаються все ближче до НАТО та ЄС.

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"Наша відповідь також має бути більш рішучою. Кожна російська ракета та дрон, які Україна збиває, кожна російська військова потужність, яку ми допомагаємо Україні знищити, та кожна додаткова вартість, яку ми накладаємо на Москву, зміцнюють безпеку України та всієї Європи", – додав міністр.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що під час масованої дронової атаки на Захід країни ворог завдав удару по АЗС на кордоні з Польщею біля ПП "Ягодин".

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