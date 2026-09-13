УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11204 відвідувача онлайн
Новини Обстріли Волині
756 13

Нічна атака РФ демонструє, що війна триває дуже близько до польського кордону, - Міноборони Польщі

Польща про атаку РФ на кордон

У Польщі закликали до підтримки України у військовому плані після російської атаки в ніч на 13 вересня, зокрема удару по українсько-польському кордону.

Про це заявив заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Війна дуже близько до польського кордону

"Кожен, хто вагається, чи варто надавати Україні військову підтримку, має зробити висновки з цієї ночі. Для багатьох війна досі може здаватися чимось далеким і майже сюрреалістичним. Але вона триває дуже близько до польського кордону", – написав Томчик.

Він наголосив, що сьогоднішні атаки демонструють це дуже чітко.

За його словами, протягом однієї ночі на Україну ворог запускає сотні, а іноді майже тисячу засобів повітряного нападу – балістичні та крилаті ракети, керовані авіабомби й безпілотники. Частина з них летить на захід.

"Кожна знищена ракета і кожен збитий дрон – це загроза, яка не летить далі", – наголосив Томчик.

Також читайте: Цахкна про удар по українсько-польському кордону: Атаки РФ стають дедалі інтенсивнішими та наближаються до НАТО і ЄС

Перемога України

Він додав, що Повітряні сили Польщі майже щоночі діють у повітряному просторі Люблінського та Підкарпатського воєводств.

Томчик наголосив, що перемога України у війні - в інтересах Польщі та всієї Європи.

"Росія веде терористичну війну, а Путін несе за неї відповідальність. Чим швидше ця війна закінчиться, тим краще для безпеки нашого регіону", – заявив він.

Також він зауважив, що "тривалого миру не буде без сильної України і без єдності держав, які розуміють, чим є сьогодні російська загроза".

Читайте: Сибіга про удари РФ по українсько-польському кордону: Російські варвари вже біля ваших воріт, дорогі партнери

Що передувало

Раніше повідомлялося, що під час масованої дронової атаки на Захід країни ворог завдав удару по АЗС на кордоні з Польщею біля ПП "Ягодин".

Автор: 

кордон (4109) обстріл (36702) Польща (7793)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
Через Польщу іде російське зерно, сталь і алюміній, які вертушки, цим світом керують тільки гроші.
показати весь коментар
13.09.2026 14:08 Відповісти
+2
Вони ще не зрозуміли що гроші в могилу з собою не заберуть? Придурки інфантильні.
показати весь коментар
13.09.2026 14:10 Відповісти
+1
А що роблять обісрані поляии? За 50 км від кордону могли б збивати дрони з вертушок, а замість того вони з могилами воюють, вояки обісрані. А як їх припече то до кого побіжать скиглити? НАТО на них насрати, вже була демонстрація.
показати весь коментар
13.09.2026 14:06 Відповісти

Завантаження...

 
 