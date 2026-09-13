Нічна атака РФ демонструє, що війна триває дуже близько до польського кордону, - Міноборони Польщі

У Польщі закликали до підтримки України у військовому плані після російської атаки в ніч на 13 вересня, зокрема удару по українсько-польському кордону.

Про це заявив заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик, передає Цензор.НЕТ.

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Війна дуже близько до польського кордону

"Кожен, хто вагається, чи варто надавати Україні військову підтримку, має зробити висновки з цієї ночі. Для багатьох війна досі може здаватися чимось далеким і майже сюрреалістичним. Але вона триває дуже близько до польського кордону", – написав Томчик.

Він наголосив, що сьогоднішні атаки демонструють це дуже чітко.

За його словами, протягом однієї ночі на Україну ворог запускає сотні, а іноді майже тисячу засобів повітряного нападу – балістичні та крилаті ракети, керовані авіабомби й безпілотники. Частина з них летить на захід.

"Кожна знищена ракета і кожен збитий дрон – це загроза, яка не летить далі", – наголосив Томчик.

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Перемога України

Він додав, що Повітряні сили Польщі майже щоночі діють у повітряному просторі Люблінського та Підкарпатського воєводств.

Томчик наголосив, що перемога України у війні - в інтересах Польщі та всієї Європи.

"Росія веде терористичну війну, а Путін несе за неї відповідальність. Чим швидше ця війна закінчиться, тим краще для безпеки нашого регіону", – заявив він.

Також він зауважив, що "тривалого миру не буде без сильної України і без єдності держав, які розуміють, чим є сьогодні російська загроза".

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що під час масованої дронової атаки на Захід країни ворог завдав удару по АЗС на кордоні з Польщею біля ПП "Ягодин".