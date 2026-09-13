Нічна атака РФ демонструє, що війна триває дуже близько до польського кордону, - Міноборони Польщі
У Польщі закликали до підтримки України у військовому плані після російської атаки в ніч на 13 вересня, зокрема удару по українсько-польському кордону.
Про це заявив заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик, передає Цензор.НЕТ.
Війна дуже близько до польського кордону
"Кожен, хто вагається, чи варто надавати Україні військову підтримку, має зробити висновки з цієї ночі. Для багатьох війна досі може здаватися чимось далеким і майже сюрреалістичним. Але вона триває дуже близько до польського кордону", – написав Томчик.
Він наголосив, що сьогоднішні атаки демонструють це дуже чітко.
За його словами, протягом однієї ночі на Україну ворог запускає сотні, а іноді майже тисячу засобів повітряного нападу – балістичні та крилаті ракети, керовані авіабомби й безпілотники. Частина з них летить на захід.
"Кожна знищена ракета і кожен збитий дрон – це загроза, яка не летить далі", – наголосив Томчик.
Перемога України
Він додав, що Повітряні сили Польщі майже щоночі діють у повітряному просторі Люблінського та Підкарпатського воєводств.
Томчик наголосив, що перемога України у війні - в інтересах Польщі та всієї Європи.
"Росія веде терористичну війну, а Путін несе за неї відповідальність. Чим швидше ця війна закінчиться, тим краще для безпеки нашого регіону", – заявив він.
Також він зауважив, що "тривалого миру не буде без сильної України і без єдності держав, які розуміють, чим є сьогодні російська загроза".
Що передувало
Раніше повідомлялося, що під час масованої дронової атаки на Захід країни ворог завдав удару по АЗС на кордоні з Польщею біля ПП "Ягодин".
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